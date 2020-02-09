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Кім Кардашян продемонструвала яскравий образ: спокусливі фото

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Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Американська світська левиця Кім Кардашян поділилася з підписниками новою світлиною у яскравому образі. Фото знаменитість опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі і за 12 годин вона набрало майже два мільйони вподобань.

Представниця телесімейства часто вражає прихильників яскравим та відвертим вбранням. Проте цього разу зірка вирішила похизуватися розкішним та незвичним макіяжем. Кім поширила фото напередодні світського виходу і її образ справді зачаровує. 

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На світлинах Кім Кадрашян надзвичайно жіночна та ніжна. Як відомо, теледіва переважно публікує спокусливі та еротичні фото, проте цього разу жінка зробила виняток. 

Світська левиця позує перед камерою в халаті, який привабливо спадає на плечі. На очах у Кім білі тіні, які поєднуються з чорними стрілками, а на губах – нюдовий блиск. Волосся зірки злегка хвилясте. 

Пізніше американська знаменитість опублікувала серію жарких фото. Там вона позує у чорній мереживній сукні з декольте, яку поєднала з босоніжками чорного кольору, які обвивають її ноги.

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Стиль і мода Кім Кардашян
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