Кім Кардашян розкритикували за чорну помаду та сукню в пір’ї її 5-річної доньки Норт

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Знаменита американська зірка Кім Кардашян часто бере дітей на світські виходи в світ. 38-річна Instagram-діва спеціально підбирає для найстаршої доньки фешн-образи та яскраві макіяжі. Однак її шанувальники не висловили свого захвату щодо надмірно дорослого стилю 5-річної Норт Вест.

Нещодавно Кім Кардашян вже приймала критику щодо стилю 5-річної Норт Вест. Донька зіркової мами з'явилася вечірці з нагоди святкування католицького Різдва з яскраво нафарбованими губами. Фанатів Кім Кардашян неабияк обурив такий вчинок.

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Цього разу надто дорослий образ для Норт знаменитість обрала для відвідин недільної служби, музичний супровід для якої організовував Каньє Вест. Дівчинка прийшла на відправу в чорній сукні з пір'ям, шкіряних солдатських черевиках та в сонцезахисних окулярах. Однак найбільшу увагу в образі 5-річної Норт привернули темно нафарбовані губи. Шанувальники залишили чимало коментарів, в яких йдеться про "занадто дорослий образ Норт" та "не за віком підібране вбрання".

Донька Кім Кардашян
Норт Вест ( в окулярах) / Скріншот з Insta-stories @kimkardashian

 

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Мода Кім Кардашян Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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