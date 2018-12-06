Кім Кардашян та Каньє Вест оконфузилися на бродвейській виставі

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Кім Кардашян та Каньє Вест
Кім Кардашян та Каньє Вест / solointerbiz.blogspot.com

Відоме американське подружжя Кім Кардашян та Каньє Вест полюбляють відвідувати світські заходи. Пара одразу ж опиняється в центрі уваги, через що інколи помічаються чималі курйози.

Як повідомляє The Huffington Post, Кім Кардашян та Каньє Вест відвідали прем'єру бродвейського мюзиклу "Шоу Шер". Проте брак етикету та невдале вбрання подружжя стали причиною для насмішок у мережі. 

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Популярний актор Джеррод Спектор, який грав головну роль у мюзиклі, присоромив репера у соціальній мережі. Зірка звернув увагу, що половину вистави Каньє Вест дивився не на сцену, а в свій телефон.

Каньє Вест, чудово, що ти прийшов на "Шоу Шер"! Якщо ти хоч на мить відірвеш очі від свого телефона, то побачиш, що ми тут виставу показуємо. Це прем'єра. Це для нас дуже важливо,
– написав Джеррод Спектор. 

Чимало користувачів мережі підтримали актора та висміяли недотримання етикету. Згодом сам винуватець курйозу прокоментував подію. Каньє Вест зізнався, що був у захваті від вистави та вибачився за свою поведінку в театрі. 

"Динаміка стосунків Шер і Сонні змусила нас із Кім триматись за руки і співати "I got you babe". Прошу вибачення через мій брак етикету. Ми схиляємося перед енергією, яку ви вклали в цей шедевр", – прокоментував Каньє Вест. 

Не уникнула кумедної ситуації й Кім Кардашян. Зірка вбрала спокусливу сіру сукню пікантного крою. Під час виходу Кім намагалась поправити вбрання, однак випадково засвітила оголені груди перед фотографами. 

Кім Кардашян
Кім Кардашян та Каньє Вест / Long Room

Теги: LifeStyle Кім Кардашян Каньє Вест Курйозні новини
Джерело: Lifestyle
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