Кім Кардашян та Каньє Вест вперше навідались до нової квартири в Маямі: фотофакт

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Кім Кардашян та Каньє Вест
Кім Кардашян та Каньє Вест / narodna-pravda.ua

Американське подружжя – Кім Кардашян та Каньє Вест – вирішили вперше навідатись до свого нового помешкання в Маямі. Квартира, яку репер подарував своїй дружині на Різдво, ймовірно, сподобалась зірці.

Папараці сфотографували щасливу пару, коли вони вийшли на балкон помешкання, з якого відкривається розкішний вид на океан. Кім Кардашян та Каньє Вест не стримували свого захвату від нових апартаментів, обіймаючи та цілуючи один одного.

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Згідно зі знімками, Кім Кардашян сподобався елітний подарунок на Різдво. Вона не припиняла посміхатись до репера весь час, коли перебувала на балконі.

Кім Кардашян та Каньє Вест
Кім Кардашян та Каньє Вест / kokolevel.com

Окрім цього, у своєму блозі Кім опублікувала фото з квартири. Перед камерою зірка позувала, вмостившись на ногах свого чоловіка. Пара виглядала дуже щасливою. 

До слова, елітну нерухомість у Маямі Кім Кардашян отримала від свого чоловіка на Різдво. Подарунок обійшовся Каньє Весту в кругленьку суму – 14 мільйонів доларів. Загальна площа помешкання в 436 квадратних метрів включає чотири спальні, п'ять ванних і терасу з неймовірним видом.

Теги: LifeStyle Кім Кардашян
Джерело: Lifestyle
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