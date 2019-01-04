Кім Кардашян та Каньє Вест вперше навідались до нової квартири в Маямі: фотофакт

Американське подружжя – Кім Кардашян та Каньє Вест – вирішили вперше навідатись до свого нового помешкання в Маямі. Квартира, яку репер подарував своїй дружині на Різдво, ймовірно, сподобалась зірці.

Папараці сфотографували щасливу пару, коли вони вийшли на балкон помешкання, з якого відкривається розкішний вид на океан. Кім Кардашян та Каньє Вест не стримували свого захвату від нових апартаментів, обіймаючи та цілуючи один одного.

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Згідно зі знімками, Кім Кардашян сподобався елітний подарунок на Різдво. Вона не припиняла посміхатись до репера весь час, коли перебувала на балконі.



Кім Кардашян та Каньє Вест / kokolevel.com

Окрім цього, у своєму блозі Кім опублікувала фото з квартири. Перед камерою зірка позувала, вмостившись на ногах свого чоловіка. Пара виглядала дуже щасливою.

До слова, елітну нерухомість у Маямі Кім Кардашян отримала від свого чоловіка на Різдво. Подарунок обійшовся Каньє Весту в кругленьку суму – 14 мільйонів доларів. Загальна площа помешкання в 436 квадратних метрів включає чотири спальні, п'ять ванних і терасу з неймовірним видом.