Кім Кардашян у латексі і Каньє Вест у гумових чоботах: зіркова пара приголомшила виходом

39-річна Кім Кардашян і 42-річний Каньє Вест стали гостями урочистого заходу, який пройшов напередодні, 6 листопада, у нью-йоркському Музеї сучасного мистецтва. Незважаючи на діловитість вечора, відоме подружжя вирішили порушити дрес-код і одягнутися згідно власного стилю.

Кім Кардашян відома у всьому світі своїм екстравагантним і дещо сексуальним стилем. Так, на світських заходах, вечірках чи гала-вечерях вона має змогу щоразу його демонструвати своїм шанувальникам. Навіть, якщо для цього потрібно порушити дрес-код.

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До прикладу, напередодні, 6 листопада, вона разом зі своїм чоловіком, який останнім часом все більше часу приділяє релігії, прийшли на урочистий захід у приголомшливих образах.

На зірковій матусі був звабливий комбінезон з деніму та латексу насиченого синього кольору. Сексуальності додали відкриті плечі, підкреслена талія, обтислі лосини з екошкіри та пишні сідниці, які було не приховати під джинсовою тканиною.



Кім Кардашян і Каньє Вест / Getty Images

У свою чергу Каньє Вест віддав перевагу класичному костюмові, елегантність якого розбавив масивним ланцюгом на шиї та чоботами у стилі гумових черевиків. Варто додати, що перед папараці американське подружжя позувало з радістю, а також проявляло свої почуття одним до одного. До прикладу, 42-річний репер частенько хапав за сідниці свою 39-річну дружину.