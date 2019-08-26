Кім Кардашян у сексуальних сукнях дебютувала у Vogue Arabia: фото

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / en.vogue.me

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян вперше стала головною героїнею Vogue Arabia. Для популярного глянцю мільярдерка знялась у фотосесії, поставши у досить спокусливих образах.

Зйомка Кім Кардашян привернула чималу увагу її прихильників. Все тому, що креативним директором Vogue Arabia є знаменитий модельєр Тьєррі Мюглер. Щоб одягнути сукню від цього дизайнера, Кім Кардашян упродовж кількох місяців займалась дихальною гімнастикою. Такі жертви не були марними: зірка приголомшила всіх розкішною "мокрою" сукнею на Met Gala, яка увійшла в історію балу. 

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Мабуть, саме Тьєррі Мюглер переконав знамениту американку вперше прикрасити арабський глянець. Для Кім Кардашян підібрали розкішні сукні, які підкреслили її струнку фігуру та пишний бюст. Акторка відмовилась від епатажу, поставши на трьох обкладинках сексуальною та водночас елегантною. 


Кім Кардашян знялась у пікантній фотосесії / Фото: Vogue Arabia

Окрім цього, Кім Кардашян дала інтерв'ю своєму чоловіку – реперу Каньє Весту. У розмові з ним зірка зізналась, що шкодує про їхню зустріч, адже вона могла відбутись значно раніше. Окрім цього, Кардашян розповіла про те, як поява дітей змінила її світогляд. Тепер, за словами мільярдерки, слава її не цікавить, адже Кім прагне стати прикладом для своїх нащадків. 

"Я погоджуюся, що слава може викликати звикання і залежність... Раніше я була одержимою популярністю, фанатично одержимою, але мій світогляд змінився. Та й загалом, поки ти не маєш дітей, не відчуваєш відповідальності бути взірцем для наслідування. Тепер все інакше", – розповіла Кім Кардашян. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кім Кардашян Vogue
Джерело: LifeStyle 24
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