Кім Кардашян вперше показала новонародженого сина: фото

Зірка реаліті-шоу та світська левиця Кім Кардашян вперше показала фото новонародженого сина, який з'явився на світ за допомогою сурогатної матері.

Нове фото Кардашян опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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З моменту народження дитини пройшов рівно один місяць. Наприкінці квітня 2019 року Кім влаштувала вечірку на честь народження четвертої дитини – baby shower, а згодом оголосила, що 10 травня сурогатна мати народила їй сина.

Новонародженого сина щасливі батьки назвали Псалмом. Такий вибір імені пов'язують із захопленням Каньє Веста релігією.

"Psalm Ye", – коротко підписала знімок з малюком Кім.

Лише за перші 30 хвилин після публікації світлина набрала понад мільйон вподобань у мережі та сотні коментарів.



Новонароджений син Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Що відомо про четверту дитину Кім Кардашян і Каньє Веста?Ще в січні 2018 року американська зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" заявила про бажання народити четверту дитину. На той момент у неї вже було троє дітей: донька Норт і син Сейнт, яких вона народила самотужки, а також наймолодша дочка Чікаго, яку для зіркової пари виносила сурогатна матір.



У січні 2019 року Кім Кардашян підтвердила чутки, що вони з Каньє Вестом очікують на четверту дитину. В одному зі своїх інтерв'ю вона зізналася, що не очікувала, що це відбудеться так швидко. А наприкінці квітня 2019 року зірка влаштувала вечірку на честь народження четвертої дитини – baby shower.