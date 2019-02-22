Кім Кардашян заступилася за сестру Хлої після зради коханого

Молода мама та зірка реаліті-шоу Хлої Кардашян розірвала стосунки з бойфрендом Трістаном Томпсоном, який зрадив її з найкращою подругою Кайлі Дженнер Джордіною Вудс. Сімейство Кардашян–Дженнер шоковане цим і постало проти зрадливого чоловіка і його коханки.

Так, Кендалл Дженнер і Кім Кардашян вже відписалися від Трістана і подруги Кайлі Дженнер в Instagram.

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Натомість Хлої Кардашян днями вперше вийшла на публіку після розставання з батьком її дитини: зірка завітала на вечірку бренду PrettyLittleThing.

Однак користувачі у мережі розкритикували Хлої за рішення вийти у світ після гучного розставання у медіа з бойфрендом. Кім Кардашян вирішила не мовчати і захистила молодшу сестру. На своїй сторінці в Twitter Кім заявила, що Хлої – мати-одиначка, якій необхідно працювати.

Ви б хотіли, щоб вона втратила і гроші теж? Вона – мати-одиначка і повинна працювати. Це було її професійне зобов'язання, яке було заплановано заздалегідь. І повірте, вона не чекає, що хтось оплатить її рахунок або забезпечить її доньку. Крапка!

– наголосила Кардашян.