Кім Кардашян засвітила пишні груди у спокусливому топі

1411 Читать новость на русском
Кім Кардашян на Балі
Кім Кардашян на Балі / Instagram / @kimkardashian

Американська зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кім Кардашян перед фестивалем Coachella відправилась в екзотичну мандрівку до острова Балі. За тиждень після поїздки вона опублікувала серію гарячих фото, які підкорили мережу.

У неділю, 21 квітня, Кім Кардашян з дітьми та зірковими родичами підтримала свого чоловіка Каньє Веста під час його грандіозного шоу. Репер вирішив додати релігії до знаменитого фестивалю Coachella та на католицький Великдень запалив пісні разом із хором. Концерт супроводжувався запальними танцями та енергійним ритмом. 

Читайте також: Кайлі Дженнер і Кім Кардашян знялися у спокусливій фотосесії для власного аромату

А вже ввечері на телеканалах стартувала нова серія реаліті-шоу "Сімейство Кардашян". Для зйомок Кім разом зі своїми зірковими родичками вирушила до Балі. Екзотичний острів настільки приголомшив американку красою, що вона створила світлини на фоні джунглів та поділилась своїми враженнями від мандрівки. 

У сьогоднішньому випуску "Сімейство Кардашян" ми побували на Балі, але я повернулася лише минулого тижня. Це одне з найгарніших місць, де мені доводилося бувати. Ось деякі фото з моєї подорожі,
– написала Кім Кордашян.

До допису зірка додала пікантні фото, на яких постала у сексапільному топі та приталеній спідниці. Вбрання Кім Кардашян було із трендовим зміїним принтом та підкреслило її пишний бюст і струнку талію. 

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Сексапільний образ Кім Кардашян
Сексапільний образ Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян оголила груди у сексуальному топі
Кім Кардашян оголила груди у сексуальному топі / Instagram / @kimkardashian

Гарячі фото Кім Кардашян
Гарячі фото Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

blog_ava
Як реагує Захід на результати екзит-полу президентських виборів в Україні
сьогодні
18549
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кім Кардашян Відпочинок
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День Землі: голлівудські зірки, які піклуються про природу
сьогодні 20:00 День Землі: голлівудські зірки, які піклуються про природу
717
Найстильніша перша леді України: яскраві виходи Марини Порошенко
сьогодні 19:35 Найстильніша перша леді України: яскраві виходи Марини Порошенко
Олена Кандяк 1074
Оксана Муха – переможець "Голосу країни-9": чи погоджуєтесь Ви з результатами фіналу
сьогодні 00:59 Оксана Муха – переможець "Голосу країни-9": чи погоджуєтесь Ви з результатами фіналу
1574
Оксана Муха – переможець шоу "Голос країни-9": біографія
сьогодні 00:31 Оксана Муха – переможець шоу "Голос країни-9": біографія
3897
Вербна неділя в Україні: зірки привітали прихильників зі святом – фото
21 квітня 17:21 Вербна неділя в Україні: зірки привітали прихильників зі святом – фото
1058
Новини
Більше новин
Залиште відгук