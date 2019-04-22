Кім Кардашян засвітила пишні груди у спокусливому топі

Американська зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кім Кардашян перед фестивалем Coachella відправилась в екзотичну мандрівку до острова Балі. За тиждень після поїздки вона опублікувала серію гарячих фото, які підкорили мережу.

У неділю, 21 квітня, Кім Кардашян з дітьми та зірковими родичами підтримала свого чоловіка Каньє Веста під час його грандіозного шоу. Репер вирішив додати релігії до знаменитого фестивалю Coachella та на католицький Великдень запалив пісні разом із хором. Концерт супроводжувався запальними танцями та енергійним ритмом.

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А вже ввечері на телеканалах стартувала нова серія реаліті-шоу "Сімейство Кардашян". Для зйомок Кім разом зі своїми зірковими родичками вирушила до Балі. Екзотичний острів настільки приголомшив американку красою, що вона створила світлини на фоні джунглів та поділилась своїми враженнями від мандрівки.

У сьогоднішньому випуску "Сімейство Кардашян" ми побували на Балі, але я повернулася лише минулого тижня. Це одне з найгарніших місць, де мені доводилося бувати. Ось деякі фото з моєї подорожі,

– написала Кім Кордашян.

До допису зірка додала пікантні фото, на яких постала у сексапільному топі та приталеній спідниці. Вбрання Кім Кардашян було із трендовим зміїним принтом та підкреслило її пишний бюст і струнку талію.



Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Сексапільний образ Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian



Кім Кардашян оголила груди у сексуальному топі / Instagram / @kimkardashian