Кім Кардашян заявила, що може мати дві невиліковні хвороби

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Кім Кардашян заявила про невиліковні хвороби
Кім Кардашян заявила про невиліковні хвороби / Instagram / @kimkardashian

Американська зірка реаліті-шоу та одна з найуспішніших бізнесвумен світу Кім Кардашян заявила, що у неї можуть виявити дві невиліковні хвороби. За її словами, медики зробили пробу та отримали позитивний результат на вовчак та ревматоїдний артрит.

Про це Кім Кардашян відверто розповіла своїм родичам під час зйомок нових епізодів реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" (Keeping Up With The Kardashians). Як передає The Daily Mail, знаменита американка звернулась до медиків у травні 2019 року, перед появою на світ її четвертої дитини Псалма. Поки сурогатна мама готувалась до пологів, Кім Кардашян потерпала від набряку суглобів, частих головних болів та загальної втоми, яка ніколи не зникала. 

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Я відчуваю, що буквально розпадаюсь. Я прокинулася, а руки наче заніміли. Я не могла нічого робити, навіть взяти зубну щітку чи одягнутись. Це було жахливо,
– розповіла Кім Кардашян. 

Під час розмови з родичами зірка не стримувала сліз та зізналась, що пройшла попереднє медичне обстеження. Лікарі порадили зірці здати проби, деякі з яких виявились позитивними. Зокрема, перший аналіз крові Кім Кардашян показав наявність антитіл до ревматоїдного артриту і вовчаку, що може свідчити про наявність хвороби в організмі. Однак лікарі поквапились заспокоїти знаменитість. За їхніми словами, Кім Кардашян потрібно пройти більш ретельне обстеження, щоб достеменно дізнатись діагноз. 

Вовчак – це захворювання, при якому імунна система виробляє занадто багато антитіл, що викликає реакції організму, які призводять до запалення частин тіла, шкіри чи органів. Запальні процеси, які викликає вовчак, можуть охоплювати практично всі органи й системи організму: суглоби, шкіру, нирки, клітини крові, головний мозок, серце, легені.

Ревматоїдний артрит лікарі називають "раком суглобів". Проявом недуги є набряклі суглоби, які з часом деформуються. Що саме є причиною виникнення хвороби – достеменно невідомо. Але хворі, зазвичай, пов’язують початок ревматоїдного артриту із застудою, стресами, ангіною і навіть поганою спадковістю.

Кім Кардашян розплакалась при розмові з родичами
Кім Кардашян розплакалась при розмові з родичами / Фото: The Daily Mail

Як відомо, Кім Кардашян – єдина зі своєї родини, яка має псоріаз. У мережі завжди бездоганна красуня не боїться показувати червоні плями, які з'являються по всьому тілу. Для людей з такими ж проблемами Кім Кардашян розробила спеціальну косметику – тональний крем, яким можна замаскувати будь-які почервоніння. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові хвороби Кім Кардашян
Джерело: LifeStyle 24
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