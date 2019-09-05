Кім Кардашян знялась в спокусливій зйомці з моделлю, яка має хворобу вітиліго

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Кім Кардашян і Вінні Харлоу у капмейні KKW x WINNIE Collab
Кім Кардашян і Вінні Харлоу у капмейні KKW x WINNIE Collab / Instagram / @kimkardashian

Світська левиця Кім Кардашян, яка веде успішний бізнес поза соціальними мережами, похизувалась кадрами з гарячої фотоісторії. На ній вона позувала разом з Вінні Харлоу – моделлю, що має хворобу вітиліго.

Стандарти краси щороко руйнують власні рамки і дивують світ не лише новими постатями у шоу-бізнесі, а й приголомшливими колабораціями зірок. Цього разу співпраця відбулась між Кім та Вінні – жінки вирішили випустити спільну лінію косметики KKW x WINNIE Collab, продаж якої стартує вже 13 вересня.

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Для кампейну косметики зірки приміряли схожі образи: прозору сукню на довгий рукав та комбінезон чорного кольору. Високо зібрані хвости і насичений макіяж стали завершенням вигляду Кім та Вінні, що зробили їх неймовірно схожими між собою. А оголені груди та бежева спідня білизна додали провокативності вбранням.


Кім Кардашян і Вінні Харлоу у кампейні KKW x WINNIE Collab / Instagram / @winnieharlow, @kimkardashian, @kkwbeauty

На інших знімках блогерка та модель продемонстрували косметику, у яку увійшли дві палетки блискучих і матових тіней теплих відтінків, хайлайтер і три кольори блисків для губ.


Лінія косметики KKW x WINNIE Collab / Instagram / @winnieharlow

Хто така Вінні Харлоу?Модель, яка має рідкісне захворювання шкіри – порушенням пігментації, вітиліго. Дівчина стала відкриттям шоу "Топ-модель по-американськи" Тайри Бенкс. Всього за кілька сезонів вона очолила рекламні кампанії Desigual, Swarovski і Covergirl і з'явилася на обкладинках десятка глянцевих видань. Окрім цього, в 2018 році Вінні Харлоу приєдналась до "ангелів" Victoria's Secret, а в листопаді 2019 року вперше вийшла на сцену грандіозного показу спідньої білизни.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Мода Кім Кардашян
Джерело: LifeStyle 24
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