Кім Кардашян звернулась до Трампа і Кушнера з проханням звільнити A$AP Rocky

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Кім Кардашян зайнялась справою A$AP Rocky
Кім Кардашян зайнялась справою A$AP Rocky / Колаж LifeStyle 24 – фото: Instagram / @kimkardashian, Instagram / @asaprocky

Світська левиця Кім Кардашян окрім подорожей та роботи над власними брендами займається ще й питанням юриспруденції. Цього разу вона заступилась за відомого репера A$AP Rocky, якого заарештували у Швеції.

Знаменитість має хороші стосунки із зятем Дональда Трампа – Джаредом Кушнером, який у свою чергу попросив президента США посприяти швидшому веденню слідства у Стокгольмі. Про це повідомляє TMZ.

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Згідно з інформацією, Дональд Трамп отримав прохання від Кім та назвав ув’язнення Ракіма Маєрса (справжнє ім’я репера) несправедливістю. Відомо, що команда президента наразі працює над тим, щоб звільнити виконавця. У Швецію зі спеціальним дорученням, можливо, навіть відправиться держсекретар США Майк Помпео, щоб урегулювати питання.

Додамо, що 19 липня у Швеції Окружний суд Стокгольма повинен пред'явити офіційні звинувачення музиканту. З моменту арешту (5 липня) адвокати і менеджмемент A$AP Rocky оскаржували арешт зірки.

Що відомо про арешт A$AP Rocky?

Зірка репу перебував у Швеції в Стокгольмі в рамках концертного туру по Європі. Репера та його трьох членів гастрольної команди затримали за підозрою у нападі на двох чоловіків. За версією самого A$AP Rocky, невідомі були під дією наркотичних речовин. Вони стежили за репером та командою впродовж чотирьох кварталів, звинувачували, що ті зламали їхні навушники, а згодом почали приставати до дівчат, що йшли повз всіх учасників інциденту. Відтак репер та його друзі начебто заступились за них і так стали учасниками бійки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений PRETTY FLACKO (@asaprocky)

 

На своїй сторінці в Instagram артист, поки ще був на волі, оприлюднив відеоролики, де показав, як за ним слідкували невідомі і через що насправді трапилась бійка. Ввечері 2 липня його арештували, а 5 липня взяли під варту. Відтак жодних дописів у мережі не з'являлось, а всі заплановані виступи у Європі, включно з виступом в ролі головного хедлайнера Atlas Weekend у Києві, довелось відмінити. В Україні на сцені фестивалю його терміново замінив інший американський репер A$AP Ferg.

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Теги: LifeStyle Кримінальні новини Швеція Кім Кардашян
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