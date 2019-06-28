Kimono – образа для японців: назва нового бренду Кім Кардашян обурила її фанатів

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Днями американська зірка і бізнесвумен Кім Кардашян запустила новий бренд білизни, який став дебютним для неї, назвавши його Kimono. Після презентації колекції 38-річна власниця бізнесу зіткнулася з активними суперечками стосовно назви її марки.

Після презентації свого першого білизняного бренду, Кім Кардашян отримала чимало схвальних відгуків від шанувальників, однак знайшлися ті, кого обурила вигадана назва марки. За словами прихильників бізнесвумен, Kimono – це образа для японців.

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Чимало хейтерів висловлювали своє обурення та незадоволення, аргументувавши це зневажливим ставленням до традиції та культури Японії. Адже кімоно для жителів їхнього країни – елегантний та витончений одяг, який закриває майже все тіло, а також не обтискає фігуру. А вбрання, яке створила Кім Кардашян, кардинально відрізняються від цих норм.

Незадоволення її послідовників в Instagram дійшло того, що вони створили хештег під назвою #KimOhNo (що в перекладі з англійською означає "Кім, о ні", – LifeStyle 24) і почали публікувати знімки справжніх кімоно, як знак протесту.

Цілком ймовірно, що сама Кім Кардашян не мала наміру образити чи зачепити почуття жителів Японії, оскільки назва її марки частково складається з її імені. Варто відзначити, що таким способом створення назви марки користується також Кайлі Дженнер.

Кім Кардашян
Скріншот 

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Теги: LifeStyle Кім Кардашян
Джерело: LifeStyle 24
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