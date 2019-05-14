Кіноляп у "Грі престолів": у мережі показали помилку творців серіалу

Весь світ затамував подих в очікуванні останнього 6 епізоду "Гри престолів-8". Та поки творці саги готують до прем'єри фінальну серію, уважні прихильники помітили кіноляп у промокадрах.

Як повідомляє таблоїд TMZ, в анонсі "Гри престолів" образ персонажа Джеймі Ланністера має помітний недолік. На опублікованому промокадрі видно, як він обіймає Серсею. При цьому на талії героїні саги видніється права рука Джеймі Ланністера.

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Користувачі мережі пригадали творцям "Гри престолів", що саме цю кінцівку, за сюжетом, відрубали ще у 3 сезоні. Відтак упродовж всієї історії Джеймі Ланністер поставав перед глядачами із золотим протезом.

Прихильники саги одразу ж відреагували на кіноляп критикою. Любителі "Гри престолів" заявили, що представники компанії HBO, які привернули чималу увагу до сюжету серіалу, мали б більш ретельно переглядати кожен із кадрів, адже за всіма епізодами уважно стежать мільйони людей у всьому світі. А от інші користувачі мережі стали на захист творців саги, зазначивши, що права рука в кадрі може бути просто віддзеркаленням лівої.



"Гра престолів": кіноляп / TMZ

Як відомо, це не вперше у "Грі престолів" помічають кіноляпи. У 4 серії 8 сезону в одній зі сцен фанати помітили поряд з Емілією Кларк (Дейнеріс Таргарієн) стакан із кавою Starbucks. Помилка дещо обурила прихильників саги, адже фінальний 8 сезон готували до прем'єри довгих 2 роки, а його зйомки стали одними з найдорожчих у Голлівуді. Водночас така реклама принесла компанії Starbucks мільярди доларів доходу, а представники HBO прокоментували кіноляп:

Латте в одному з епізодів з'явилося помилково. Насправді Дейнеріс замовляла трав'яний чай, – з іронією заявили вони.

Що таке "Гра престолів"?

Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, серіал буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.