В Україні поступово послаблюють карантинні обмеження. З 10 червня дозволять роботу кінотеатрів з дотриманням певних умов. Попри те, що ситуація залишається нестабільною, дистриб'ютори вже афішували фільми, які зможуть переглянути українські глядачі з 2 липня.

Сьогодні, 2 червня, головний санітарний лікар Віктор Ляшко оголосив про відновлення роботи культурних установ, санаторіїв та дитячих таборів, яке планують вже з 10 червня. Наразі невідомо, коли розпочнеться кіносезон в українських кінотеатрах. Проте, згідно з інформацією на офіційному сайті компанії Kinomania, прем'єри слід чекати не раніше 2 липня.

До теми Коли в Україні відкриють кінотеатри, санаторії і дитячі табори

Які фільми з'являться в українському кінопрокаті?

Кінодистриб'юторська компанія Kinomania опублікувала розклад картин, які глядачі зможуть побачити в кінотеатрах по всій країні впродовж 2020 року. Перші з них з'являться у прокаті вже з 2 липня, якщо епідеміологічна ситуація в Україні залишатиметься стабільною. Так, у липні будуть представлені 13 стрічок найрізноманітніших жанрів.

У прокаті з 2 липня

Початок: дивіться трейлер онлайн

Пірати Карибського моря: Помста Салазара: дивіться трейлер онлайн

Темний лицар повертається: дивіться трейлер онлайн

Мій шпигун: дивіться трейлер онлайн

Вартові Галактики 2: дивіться трейлер онлайн

Втеча з преторії: дивіться трейлер онлайн

У прокаті з 9 липня

Капітан Шаблезуб і чарівний діамант: дивіться трейлер онлайн

Уперед: дивіться трейлер онлайн

Агент Лев: дивіться трейлер онлайн

Дедпул: дивіться трейлер онлайн

У прокаті з 16 липня

Тенет: дивіться трейлер онлайн

У прокаті з 23 липня

Мулан: дивіться трейлер онлайн

У прокаті з 30 липня

Секрет: дивіться трейлер онлайн