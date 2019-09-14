Кіра Найтлі стала мамою вдруге: фото

Зірка "Піратів Карибського моря", голлівудська акторка Кіра Найтлі народила другу дитину від коханого чоловіка Джеймса Райтона, з яким вони вже виховують спільну 4-річну доньку Едді.

Про це повідомляє видання Daily Mail. Так, подружжя намагається не афішувати подробиці особистого життя, але днями Кіра Найтлі і Джеймс Райнтон таки потрапили в об'єктиви папараці.

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Закохані прогулювалися вулицями Лондона разом з візочком з немовлям. У руках Найтлі несла соску-пустушку і квіти. Кадри сімейства були опубліковані на фан-сторінках акторки.

Акторка Кіра Найтлі ошелешила своїх прихильників новиною про другу вагітність на вечірці з нагоди презентації круїзної колекції Chanel Cruise-2020.

Як відомо, подружжя не веде свої блоги та відмовляється публікувати фото з дитиною, тримаючи особисте життя у приватності. Раніше в одному з нечисленних інтерв'ю Кіра Найтлі зізналась, що її перша дитина Едді дуже непосидюча, тому доглядати за донькою їй допомагають мама і чоловік.

У мене сильна "група підтримки" – приголомшливий чоловік, мама і тесть! У неї точно є моторчик. Я можу сидіти на стільці, а вона намотувати кола навколо,

– згадувала Кіра Найтлі.