Кіра Найтлі вперше вийшла у світ після народження другої дитини: фото

Голлівудська акторка Кіра Найтлі, яка народила другу дитину у серпні 2019 року і ретельно приховувала це від громадськості, вперше після пологів вийшла на публіку.

Кіра Найтлі завітала на Лондонський кінофестиваль BFI. Для червоної доріжки зіркова мама приміряла білу напівпрозору сукню з колекції Simone Rocha з об'ємними рукавами, яка доповнена квітковою вишивкою. Вартість вбрання – близько 2000 доларів.

Читайте також: Кіра Найтлі стала мамою вдруге: фото

До плаття акторка підібрала оксамитові босоніжки на стійких підборах у золотому кольорі. Стилісти та візажисти знаменитості зробили їй хвилясте волосся та макіяж, який підкреслив природну красу жінки.

Про новонароджену дитину Кіри Найтлі наразі невідомо ні стать, ні ім'я. Подружжя не веде свої блоги та відмовляється публікувати будь-які фото з дитиною, тримаючи особисте життя у приватності



Кіра Найтлі / Getty Images



​Кіра Найтлі / Getty Images



​Кіра Найтлі / Getty Images

Додамо, інша популярна акторка Енн Гетевей, яка вагітна другою дитиною, також приголомшила своїм блискучим виходом на червону доріжку на прем'єрі серіалу від Amazon Video "Сучасне кохання" у Нью-Йорку.



Енн Гетевей / Getty Images