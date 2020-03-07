Кіра Найтлі заявила, що більше не буде зніматись в оголених сценах: відома причина

Голлівудська акторка Кіра Найтлі днями зробила неочікувану заяву. Зірка наголосила, що прихильники більше не побачать її в оголених сценах. А все тому, що акторка та її чоловік Джеймс Райтон – батьки двох дітей, тому зіркова матуся не хоче, аби її нащадки колись дивились такі кадри за її участю.

Кіра Найтлі дала відверте інтерв'ю The Financial Time, де й порушила важливу для неї тему. Акторка зізналась, що завжди почувалась комфортно, коли їй доводилось грати еротичні сцени, адже це було частиною перевтілення у персонажа фільму та демонстрація почуттів героїні. Однак після народження двох дітей все змінилось.

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Як розповіла Кіра Найтлі, вона продовжує годувати 6-місячну доньку Даліл грудьми. Тому поставати оголеною перед камерою не хоче. Окрім цього, акторка не хотіла б, щоб її діти колись побачили провокативні кадри з нею.

Раніше я відчувала себе комфортно, роздягаючись перед камерою. Але тепер у мене є доньки, мені за тридцять. Хоча я задоволена своїм тілом, проте більше не відчуваю впевненості в тому, що готова оголюватися… І якось не хочеться стояти перед усією знімальною групою оголеною. Не вважаю за потрібне показувати своє тіло,

– зазначила Кіра Найтлі.

Акторка розповіла, що стежить за кіноновинками. Вона вважає, що з роками сцени кохання у кінострічках стають все сексуальнішими. Саме тому вона не готова поставати в таких кадрах та користується послугами дублерок. До того ж, своїх помічниць Кіра Найтлі вибирає самостійно, щоб глядачі не помітили заміни. Зокрема, так було у кінострічці "Наслідки" (The Aftermath).

"Це був мій вибір. Це ідеальне рішення і дуже цікавий процес. Це як наче я, але краща. У неї гарне тіло, тому вона може зробити це за мене. Мені залишається лише оцінити схожість і схвалити остаточний вибір", – зізналась вона.



Кадр з фільму "Наслідки"

Наразі Кіра Найтлі підписала контракт, у якому вказала, на які сцени може погодитись, а на які – ні. Режисери, з якими співпрацює акторка, погодились виконати її умови, адже кінострічки за участю зірки часто приносять шалений успіх в прокаті.