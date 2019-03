Кіра Найтлі зіграла мелодію Despacito на своїх зубах: курйозне відео

Голлівудська акторка Кіра Найтлі приголомшила мережу прихованим талантом. Під час популярного шоу вона зіграла мелодію запального треку Despacito на зубах.

Днями зірка "Піратів Карибського моря" Кіра Найтлі стала запрошеною гостею шоу ведучого Джиммі Феллона. Під час ефіру акторка розповіла про новий фільм "Наслідки" (The Aftermath), в якому вона зіграла одну з головних ролей.

Та не захоплива розповідь про зйомки запам'ятається глядачам шоу. Під час ефіру Джиммі Феллон запитав у Кіри Найтлі про її музичні таланти. Акторка з гумором зізналась, що тільки завдяки шлюбу з рок-музикантом Джеймсом Райтоном вона має хоч якесь відношення до музики. Проте у школі Кіра Найтлі навчилась відтворювати мелодії на своїх зубах. В такий незвичний спосіб акторка може зіграти будь-який фрагмент пісні.

Не можу повірити, що мій чоловік ще не запросив мене до свого гурту. У школі, де я навчалася, всі грали на зубах. У нас це вважалося чимось крутим, ось і я навчилася,

– розповіла Кіра Найтлі.

Здивований ведучий попросив зірку зіграти щось, на що Кіра відповіла згодою. Вона з легкістю виконала Raindrops Keep Fallin 'on My Head композитора Берта Бачараха. Окрім цього, Кіра Найтлі відтворили приспів хіта 2018 року Despacito, який належить співакам Luis Fonsi та Daddy Yankee.

Як Кіра Найтлі зіграла пісню Despacito на своїх зубах: дивіться відео