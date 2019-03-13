Кіра Найтлі зіграла мелодію Despacito на своїх зубах: курйозне відео

515
Кіра Найтлі зіграла мелодію на зубах
Кіра Найтлі зіграла мелодію на зубах / Instagram / @keira_knightley_

Голлівудська акторка Кіра Найтлі приголомшила мережу прихованим талантом. Під час популярного шоу вона зіграла мелодію запального треку Despacito на зубах.

Днями зірка "Піратів Карибського моря" Кіра Найтлі стала запрошеною гостею шоу ведучого Джиммі Феллона. Під час ефіру акторка розповіла про новий фільм "Наслідки" (The Aftermath), в якому вона зіграла одну з головних ролей.

Читайте також: Фейкова Меланія: мережа вибухнула курйозними мемами

Та не захоплива розповідь про зйомки запам'ятається глядачам шоу. Під час ефіру Джиммі Феллон запитав у Кіри Найтлі про її музичні таланти. Акторка з гумором зізналась, що тільки завдяки шлюбу з рок-музикантом Джеймсом Райтоном вона має хоч якесь відношення до музики. Проте у школі Кіра Найтлі навчилась відтворювати мелодії на своїх зубах. В такий незвичний спосіб акторка може зіграти будь-який фрагмент пісні. 

Не можу повірити, що мій чоловік ще не запросив мене до свого гурту. У школі, де я навчалася, всі грали на зубах. У нас це вважалося чимось крутим, ось і я навчилася,
– розповіла Кіра Найтлі. 

Здивований ведучий попросив зірку зіграти щось, на що Кіра відповіла згодою. Вона з легкістю виконала Raindrops Keep Fallin 'on My Head композитора Берта Бачараха. Окрім цього, Кіра Найтлі відтворили приспів хіта 2018 року Despacito, який належить співакам Luis Fonsi та Daddy Yankee.

Як Кіра Найтлі зіграла пісню Despacito на своїх зубах: дивіться відео

 

blog_ava
Без корупції: коли покарають велику рибу та чому в телевізорі зрада
сьогодні
3048
Теги: LifeStyle Голлівуд Кіра Найтлі Курйозні новини Музика
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
сьогодні 13:13 7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
12145
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес: історія кохання знаменитої пари
12 березня 12:31 Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес: історія кохання знаменитої пари
988
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
12 березня 11:50 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
2436
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
11 березня 18:00 Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
2169
Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр
11 березня 14:00 Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр
Уляна Корицька 1318
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук