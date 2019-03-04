Смерть Кіта Флінта з The Prodigy: фото будинку, в якому він скоїв самогубство

69
Смерть Кіта Флінта - фото будинку, в якому він наклав на себе руки
Вокаліст The Prodigy Кіт Флінт скоїв самогубство / Getty images

Кіт Флінт – вокаліст всесвітньо відомого проекту електронної музики The Prodigy покінчив життя самогубством. Йому було 49 років.

Музиканта знайшли мертвим вранці 4 березня у його власному будинку у Норт Енд неподалік від міста Данмоу.

Читайте також: Помер Кіт Флінт – вокаліст гурту The Prodigy

На офіційній сторінці The Prodigy в Instagram з'явилось підтвердження про те, що причиною смерті 49-річного Кіта Флінта стало самогубство.

Представник поліції Ессекса повідомив, що патруль викликали за адресою в Брук Хілл, Норт Енд о 8:10 ранку.

Ми приїхали на виклик о 8:10 ранку понеділка. На жаль, 49-річний чоловік був оголошений мертвим на місці події. Його найближчі родичі були проінформовані,
– цитує представника поліції The Sun Online.

Його смерть не розглядають як підозрілу.

Кіт Флінт помер будинок
Будинок Кіта Флінта в Ессексі (Великобританія)

У мережі з'явились фото заміського будинку Флінта, де поліція виявила його тіло.

Кіт Флінт будинок поліція
Автомобіль поліції біля будинку, де знайшли мертвим Кіта Флінта

Дивіться відео одного з найвідоміших хітів The Prodigy – Firestarter:

Читайте також біографію Кіта Флінта: Що відомо про знаменитого вокаліста гурту The Prodigy

blog_ava
8 березня: яка справжня історія цього свята – Клара Цеткін, євреї та повії
сьогодні
27589
Теги: LifeStyle Втрати Музика Новини культури Великобританія Помер Кіт Флінт – The Prodigy Новини нерухомості
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українці
сьогодні 16:04 Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українці
18433
Що подарувати жінці на 8 березня: 10 ідей, які зачарують кожну
сьогодні 15:01 Що подарувати жінці на 8 березня: 10 ідей, які зачарують кожну
Уляна Корицька 7218
Деніел Крейг святкує день народження: найкращі фільми з актором
2 березня 21:03 Деніел Крейг святкує день народження: найкращі фільми з актором
471
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
2 березня 10:02 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
1304
7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
1 березня 18:02 7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
7234
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук