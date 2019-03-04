Смерть Кіта Флінта з The Prodigy: фото будинку, в якому він скоїв самогубство

Кіт Флінт – вокаліст всесвітньо відомого проекту електронної музики The Prodigy покінчив життя самогубством. Йому було 49 років.

Музиканта знайшли мертвим вранці 4 березня у його власному будинку у Норт Енд неподалік від міста Данмоу.

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На офіційній сторінці The Prodigy в Instagram з'явилось підтвердження про те, що причиною смерті 49-річного Кіта Флінта стало самогубство.

Представник поліції Ессекса повідомив, що патруль викликали за адресою в Брук Хілл, Норт Енд о 8:10 ранку.

Ми приїхали на виклик о 8:10 ранку понеділка. На жаль, 49-річний чоловік був оголошений мертвим на місці події. Його найближчі родичі були проінформовані,

– цитує представника поліції The Sun Online.

Його смерть не розглядають як підозрілу.



Будинок Кіта Флінта в Ессексі (Великобританія)

У мережі з'явились фото заміського будинку Флінта, де поліція виявила його тіло.



Автомобіль поліції біля будинку, де знайшли мертвим Кіта Флінта

Дивіться відео одного з найвідоміших хітів The Prodigy – Firestarter:

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