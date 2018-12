Кліп Аріани Гранде побив рекорд, який раніше змогла поставити лише Adel

25-річна американська співачка Аріана Гранде поставила рекорд переглядів у кліпі на нову пісню Thank U, Next. Відео, яке вийшло на YouTube 30 листопада побачило більше, ніж 100 мільйонів людей.

Раніше рекорд переглядів кількістю у 100 мільйонів належав співачці Adele на культову пісню Hello за п’ять днів. 25-річна Аріана Гранде побила її рекорд, зібравши таке саме число всього за чотири доби. Шанувальники віддали перевагу новій пісні молодої виконавиці Thank U, Next.

Читайте також: Дякую, наступний: Аріана Гранде присвятила пісню екс-бойфрендам

Варто додати, що раніше кліпи молодої виконавиці вже били рекорди у відмітках п’ять, десять, п’ятдесят мільйонів переглядів. Новий кліп перевищив позначку один мільйон всього за 35 хвилин, а 60 мільйонів всього за один день.

Дивитися кліп Аріани Гранде на пісню Thank U, Next (відео):

Нагадаємо, що у червні ровесник співачки Піт Девідсон зробив їй пропозицію вийти заміж, на що вона відповіла згодою. Однак у жовтні стало відомо, що пара розлучилась напередодні заручин. Вони вирішили "відпочити" один від одного. Західні ЗМІ наголошують, що причиною розставання могла стати смерть колишнього бойфренда Аріани, з яким вона прозустрічалась два роки.