Князь Монако Альбер II розповів, що тест на коронавірус зробив анонімно

У 62-річного князя Монако Альбера II виявили позитивний тест на коронавірус. Його здоров’я в нормі, він продовжує працювали з кабінету своїх апартаментів.

В інтерв’ю виданню People глава держави зазначив, що зробив тест на виявлення коронавірусу анонімно. За його словами, він не хотів, аби до нього якось ставилися інакше, аніж до інших людей.

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Тест Альбер ІІ здав у понеділок, а вже у четвер отримав позитивний результат. Він залишається впевненим, що зможе подолати вірус та одужати.

Я почуваюсь добре. Мої симптоми схожі на грип, але мені здається, що це досить легкий випадок. У мене невеликий жар, але не надто сильний, невеликий кашель. Перші кілька днів у мене був нежить. Мій ніс був трохи закладений, і це все,

– зазначив князь.

Глава держави зазначає, що буде дуже обережним зараз, адже він декілька років тому перехворів на пневмонію. Щодо того, де б він міг підчепити коронавірус, однозначної відповіді не знає.



Князь Альберт ІІ та його дружина Шарлін

"Я міг заразитися від багатьох інших людей. Ось уже кілька тижнів я намагаюся бути обережним, використовую дезінфекційні засоби для рук, але ніколи не знаєш нічого напевно. Я міг би заразитися ним, коли розмовляв з кимось, хто стояв менш ніж в трьох або навіть чотирьох метрів від мене. І це могло статися в будь-який момент за останні 10 днів", – заявив Альберт ІІ.

Сім'я Альберта не має ознак хвороби. Значною мірою він живе і працює в палаці, а його дружина 42-річна княгиня Шарлен та 5-річні діти Габріелла та Жак перебувають в заміському будинку Roc Agel. Як тільки він одужає, одразу повернеться до своїх рідних.



Князь Альберт ІІ з сім'єю

Князь Монако зазначає, що коронавірусом може захворіти людина будь-якого віку, він дуже небезпечний. Тож варто слідкувати за простими рекомендаціями і знаходитися в ізоляції.

Зазначимо, що у країні з 40-тисячним населенням, наразі менш ніж 10 заражень коронавірусом.

Загалом у світі майже 245 000 підтверджених випадків коронавірусу. Понад 10 000 смертей і більше 86 000 людей одужали. В Ухані, звідки почалося зараження, за добу не виявили жодного нового випадку коронавірусу. Людей закликають залишатися вдома, щоб зменшити ризик інфікування.