"Коали": Сергій Міхалок презентував новий кліп в рамках сольного проекту DREZDEN

Білоруський виконавець Сергій Міхалок, якого більше знають завдяки групі Brutto, представив нову роботу і кліп до неї. Композиція під назвою "Коали" стала четвертим синглом з дебютної платівки DREZDEN.

Як і в попередніх роботах, у новій відеороботі Сергія Міхалка багато міркувань та алегорій, які глядачі можуть по-своєму трактувати. Автором кліпу стала білоруська режисерка та фотограф Кароліна Полякова, яка раніше вже знімала відеокліп "Брежнев" для проекту "Ляпис-98".

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Для мене "Коали" – це роздуми про ймовірні можливості людини, які можуть забезпечити нескінченне життя за допомогою технологій в ері тотального космічного та цифрового прогресу. Коли життя не обмежене часом, до нього виробляється толерантність, закінчуються враження, затихає музика в голові, тому що все вже прослухано і давно помічено,

– поділилась думками про відеокліп Полякова.

Героєм нової історії в "Коалах" став чоловік, народжений в другій половині XX століття. Завдяки дрібничкам, захованим у його шухлядах, він тимчасово поринає у далекі спогади, де було місце веселощам, любові та справжньому життю. За словами творців відео, цей сюжет може мати й альтернативну історію, яку кожен глядач може придумати для себе сам.

DREZDEN – Коали: дивитись відео онлайн

Що відомо про проект DREZDEN?Це новий сольний проект Сергія Міхалка, в якому він відкриває для шанувальників ще один бік своєї творчості. У ньому, за словами виконавця, поєднався еклектичний сплав The Cure, Wolfsheim і Олексія Вишні, а також проект став переосмисленням музики Нової хвилі і Neue Deutsche Welle через 40 років. Загалом, DREZDEN зроблений в дусі поп-культури 1980-х, де кожен меломан знайде для себе щось своє та особливе. Про сольний проект Сергій Міхалок вперше заявив у серпні 2018 року. Наразі з альбому представлені 4 хіти: "Дрезден", "Ронін", "Айсберг" та "Коали".