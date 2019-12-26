Кохана Нікіти Добриніна розповіла, як над нею знущалися мами учасниць "Холостяка"

Переможниця 9 сезону романтичного шоу "Холостяк" Даша Квіткова, яка закохалася у головного герою Нікіту Добриніна і побудувала з ним міцні стосунки, зізналася, що після закінчення проєкту стала жертвою травлі у мережі.

Про це Нікіта і Даша розповіли у спецпроєкті "Свято наближається", а відео було опубліковане на офіційному ютуб-каналі "Вікна-Новини".

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Квіткова і Добринін стали першою парою в історії українського "Холостяка", яка зберегла стосунки і після завершення шоу. Як зізнається чоловік, його привабила саме відвертість дівчини.

"Вона розповідала про батьків, про складне дитинство. Ця відвертість, а не бажання сподобатися, підкорила мене", – зізнався Нікіта Добринін.

Закохані згадали, як під час проєкту вони не мали права розголошувати про свої відносини і їм доводилося приховувати це.

"Я запропонував Даші жити разом і подарував їй ключі від квартири, але нам доводилося ховатися. Ми намагалися їздити в ліфті з різницею хоча б у кілька хвилин", – згадав головний герой "Холостяка".

Коли вже стало відомо про переможницю шоу, Даші Квітковій почали писати у приватні повідомлення чимало неприємних слів, а серед "хейтерів" були і мами інших учасниць проєкту.

"Мені навіть писали мами учасниць, які були зі мною в сезоні. Писали не дуже хороші речі", – розповіла Квіткова.