Колаборація від сестер: Кім Кардашян і Кайлі Дженнер вперше випустили колекцію ароматів – відео

Зірки реаліті-шоу, засновниці KKW Beauty і Kylie Cosmetics Кім Кардашян та Кайлі Дженнер презентували чергову колаборацію. Сестри випустили колекцію ароматів KKW X KYLIE.

Для реклами колекції трьох парфумів, які представлені у флаконах у формі губ червоного, рожевого і нюдового кольорів, Кайлі і Кім знялися в ефектній фотосесії вдвох. На своїх сторінках в Instagram знаменитості анонсували вихід KKW X KYLIE.

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Кожен флакон з ароматом від Кім і Кайлі коштує 40 доларів, а у продаж вони надійдуть у п'ятницю, 23 серпня, о 12:00. Додамо, що рекламний кампейн зняла музична група Hype Williams.



Кім Кардашян і Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Зазначимо, що Кім Кардашян і Кайлі Дженнер вже співпрацювали раніше та створили дві колекції засобів для макіяжу.