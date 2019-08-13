Колаборація від сестер: Кім Кардашян і Кайлі Дженнер вперше випустили колекцію ароматів – відео

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Кім Кардашян і Кайлі Дженнер
Кім Кардашян і Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Зірки реаліті-шоу, засновниці KKW Beauty і Kylie Cosmetics Кім Кардашян та Кайлі Дженнер презентували чергову колаборацію. Сестри випустили колекцію ароматів KKW X KYLIE.

Для реклами колекції трьох парфумів, які представлені у флаконах у формі губ червоного, рожевого і нюдового кольорів, Кайлі і Кім знялися в ефектній фотосесії вдвох. На своїх сторінках в Instagram знаменитості анонсували вихід KKW X KYLIE.

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Кожен флакон з ароматом від Кім і Кайлі коштує 40 доларів, а у продаж вони надійдуть у п'ятницю, 23 серпня, о 12:00. Додамо, що рекламний кампейн зняла музична група Hype Williams. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KKW FRAGRANCE (@kkwfragrance)

 


Кім Кардашян і Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Зазначимо, що Кім Кардашян і Кайлі Дженнер вже співпрацювали раніше та створили дві колекції засобів для макіяжу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KKW FRAGRANCE (@kkwfragrance)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KKW FRAGRANCE (@kkwfragrance)

 

 

 

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Теги: LifeStyle Кайлі Дженнер Кім Кардашян Краса
Джерело: LifeStyle 24
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