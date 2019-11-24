Колекція, що нагадує уніформу часів Голокосту: відомий бренд потрапив у скандал
Іспанський бренд Loewe випустив капсульну колекцію, певні речі якої викликали асоціацію з одягом в'язнів нацистських концентраційних таборів. Не витримавши міжнародної критики в індустрії моди, дизайнери вилучили смугасті штани та сорочки з продажу. Модний дім вибачився за випадковий прообраз страшних часів.
Лише 14 листопада іспанський бренд Loewe презентував капсульну колекцію, присвячену відомому британському художнику-керамістові Вільяму де Моргану. Ця лінійка одягу складається як з дрібних аксесуарів, так і довершених зимових пальт. Головна особливість кампейну – ірреальність, що була притаманна роботам дизайнера. Проте модні критики побачили за фантастичними алегоріями дещо більше, приземлене.
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Серед колекції William De Morgan вирізнялися кілька речей. Вони містили алегорію не з фантастичним тваринним світом і квітковими арабесками, а з тортурами та жорстокістю.
Компроментуючий допис у своєму інстаграмі опублікувала своєрідна "поліція моди" Diet Prada, яка викриває плагіат в індустрії моди. Серія фотографій складається з порівняння речей капсульної колекції та одягу, який були змушені носити євреї в таборах смерті під час Другої світової війни.
Неможливо побачити нічого більше, крім уніформи концтабору у цьому костюмі колекції William De Morgan, яка покликана "захопити свободу уяви". Але враховуючи своєрідний характер смужок і їх компонування, насправді залишається обмаль місця для уяви, адже загальний вигляд так надмірно заважає,
– прокоментували критики.
Такий аутфіт обійшовся б поціновувачам стилю у 1840 доларів. Проте Loewe оперативно відреагував на критику та, аби уникнути міжнародного конфлікту, видалив речі з офіційного сайту бренду і вибачився перед громадськістю.
Ми звернули увагу на те, що одна із наших інтерпретацій, розміщена у каталозі як частина колекції William De Morgan, може неправильно трактуватися як посилання на один з найодіозніших моментів в історії людства. Абсолютно ніколи не мали такого наміру. Ми просимо вибачення перед тими, хто може відчути, що ми байдужі до духовних спогадів. Представлені речі вилучені з нашої комерційної пропозиції,
– повідомили представники іспанського бренду.
Скандальний одяг з колекції William De Morgan / Loewe
Це не вперше бренди потрапляють під нищівну критику через продажу одягу, що нагадує про Голокост. Zara 2014 року вибачилася за продаж смугастої футболки з жовтою зіркою, яка також нагадувала уніформу, яку носили ув'язнені єврейського концтабору.
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