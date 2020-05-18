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В колготах без білизни: Кім Кардашян вразила підписників широкими стегнами

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Американська світська діва Кім Кардашян знає, як вражати свою інстаграм-спільноту. Зірка щоразу публікує пікантні кадри в мережі, а поки триває карантин – то робить пікантні кадри у себе вдома.

39-річна блогерка опублікувала у своєму інстаграмі пікантне фото з улюбленої гардеробної, де часто робить еротичні фотосесії. На новому знімку Кім засвітила оголену інтимну зону, яку вирішила прикрити прозорим шаром чорних колготів. Для верху Кардашян обрала чорний бюстгальтер, а завершила образ чорними туфлями-човниками. Своє волосся вона зібрала у лаконічний пучок, через що вона ще краще підкреслила свою відкриту шию та зону декольте. 

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Зірка отримала чимало схвальних коментарів та більше ніж 4 мільйони вподобань. У підписі до фото Кім зазначила, що весь день проводила в гардеробній примірки її білизняного бренду SKIMS.

 

Які ще фото зірка публікувала з гардеробної?

Однією з найулюбленіших локацій для фотосесії Кім є її гардеробна. Саме там зірка усамітнюється, перебирає трендові речі та відкладає непотрібні, а також демонструє фанатам власну фігуру у дзеркалах кімнати. Пропонуємо вам переглянути її найгарячіші світлини з гардеробної.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

 

 

Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Стиль і мода Кім Кардашян
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