В колготах без білизни: Кім Кардашян вразила підписників широкими стегнами

Американська світська діва Кім Кардашян знає, як вражати свою інстаграм-спільноту. Зірка щоразу публікує пікантні кадри в мережі, а поки триває карантин – то робить пікантні кадри у себе вдома.

39-річна блогерка опублікувала у своєму інстаграмі пікантне фото з улюбленої гардеробної, де часто робить еротичні фотосесії. На новому знімку Кім засвітила оголену інтимну зону, яку вирішила прикрити прозорим шаром чорних колготів. Для верху Кардашян обрала чорний бюстгальтер, а завершила образ чорними туфлями-човниками. Своє волосся вона зібрала у лаконічний пучок, через що вона ще краще підкреслила свою відкриту шию та зону декольте.

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Зірка отримала чимало схвальних коментарів та більше ніж 4 мільйони вподобань. У підписі до фото Кім зазначила, що весь день проводила в гардеробній примірки її білизняного бренду SKIMS.

Які ще фото зірка публікувала з гардеробної?

Однією з найулюбленіших локацій для фотосесії Кім є її гардеробна. Саме там зірка усамітнюється, перебирає трендові речі та відкладає непотрібні, а також демонструє фанатам власну фігуру у дзеркалах кімнати. Пропонуємо вам переглянути її найгарячіші світлини з гардеробної.