День бухгалтера в Україні у 2019 році: коли та як святкується

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День бухгалтера 2019 – дата свята Дня бухгалтера в Україні
День бухгалтера в Україні 2019 дата / LexInform

Щорічно святкування Дня бухгалтера в Україні припадає на липень. У 2004 році другий президент України Леонід Кучма заснував це свято на честь бухгалтерів, які внесли свій вклад в економічний розвиток України.

День бухгалтера в нашій країні святкується 16 липня. Як говорить народна мудрість: "краще забути про свій день народження, ніж про День бухгалтера". Адже саме від цієї людини залежить доля вашої заробітної плати. 

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Як святкують День бухгалтера в Україні

Саме в цей день 20 років тому у 1999 році Верховна Рада прийняла Закон "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

У 2004 році за указом президента Леоніда Кучми за цим днем закріпили професійне свято бухгалтерів. Натомість, у квітні 2018 року п'ятий президент України Петро Порошенко поширив святкування цього дня і на аудиторів.

День бухгалтера в Україні

Цінність професії бухгалтера

Існує також Міжнародний день бухгалтера, який відзначається 10-го листопада, тому українські бухгалтери сміливо можуть святкувати своє професійне свято двічі на рік. 

Професія бухгалтера насправді дуже відповідальна та високо цінується у світі. Завдання бухгалтера це, перш за все, збір і обробка достовірної та максимально повної інформації про діяльність працівників компанії, ведення правильної податкової звітності та фінансового контролю, а також вміти критично приймати рішення, якщо після економічного аналізу виникають проблеми. 

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Теги: Новини України Новини культури Традиції LifeStyle
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