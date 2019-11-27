Коли День святого Миколая в Україні: дата свята

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Святий Миколай 2019: дата святкування / То є Львів

Кожного року в грудні в Україні відзначають День святого Миколая Чудотворця. Православні християни відзначають це свято 19 грудня, а католики – 6 грудня, на 13 днів раніше, враховуючи різницю між юліанським та григоріанським календарем.

На День святого Миколая з нетерпінням чекають усі діти, адже вони задовго до самого свята пишуть листи з побажаннями і живуть в очікуванні цього магічного дня. Святий Миколай – це не вигаданий персонаж, а реальна постать. Миколай – це чоловік, який став святим за благородні вчинки та гідне, праведне життя.

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Народився Миколай близько у 270 році в місті Патарі, південно-західній частині Малої Азії. Це було найбагатше місто півострова Лікії, що в Середземному морі.

Виховувався у родині заможних християн, які довго не могли мати дітей і пообіцяли Богові, що віддадуть свою дитину йому на служіння. Миколай і справді став священником, а згодом і єпископом у сучасній Туреччині. Коли померли його батьки, він отримав спадок, але не став жити розкішним життям, а почав допомагати бідним.


Нехай Миколай принесе вам земну злагоду і тепло

Для дітей святий Миколай – це не лише добродій з мішком подарунків на плечах, але й наставник. Кожен з нас чув у дитинстві про різку під подушкою, якщо ми будемо нечемними. Отож, святий Миколай вчить усіх діток бути добрими, послушними і не провинятися поганими вчинками. За свій послух та добрі справи, дітлахи отримують солодощі та подарунки, а магія цього вечора зберігається у серці кожного назавжди. 

У Києві перше офіційне свято Миколая влаштували 19 грудня 1990 року для 700 хлопчиків і дівчаток – сиріт та дітей з багатодітних сімей. Через рік, 19 грудня 1991 року, намаганням Всеукраїнського православного братства, на гроші, зібрані Товариством святого Андрія Первозванного у США, дитячі свята святого Миколая влаштували вже у 20 містах України. Тепер це свято святкують у кожній християнській родині. 

Українська резиденція Святого Миколая знаходиться в Карпатах. У Національному природному парку "Гуцульщина" є садиба святого Миколая, куди кожен охочий може приїхати на екскурсію.


Відправляйтеся в гості до святого Миколая

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Релігія Традиції
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