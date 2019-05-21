Коли людина стає інтер'єром: фотопроект про усвідомлення "свого місця"

Перуанська мисткиня Сесилія Паредез, яка викладає в Університеті Пенсильванії (США), створила серію незвичайних світлин "Пейзажі". На них сама фотографка стала ідентичною до інтер'єру.

Аби досягти бажаного ефекту невидимості, Паредез огортає себе такими ж шпалерами або тканиною, якими перед нами постає фон, а шкіру та обличчя покриває відповідним принтом. Особливу любов вона виказує до флористичних орнаментів.

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Фото з проекту "Пейзажі" Сесилії Паредез

"Я репрезентую себе як частину цього пейзажу. Завдяки таким діям, я працюю над конструюванням власної ідентичності як частини світу або простору, який за відчуттями можу назвати домом", – пояснює фотографка.



Фото з проекту "Пейзажі" Сесилії Паредез

Вона додає, що її життя було "кочовим", і проект "Пейзажі" – це також про необхідність осмислення процесу постійного переселення та відсутності справжнього дому.



Фото з проекту "Пейзажі" Сесилії Паредез



Фото з проекту "Пейзажі" Сесилії Паредез



Фото з проекту "Пейзажі" Сесилії Паредез



Фото з проекту "Пейзажі" Сесилії Паредез



Фото з проекту "Пейзажі" Сесилії Паредез

Проект "Пейзажі" Сесилії Паредез: дивіться галерею

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