Коли народить Меган Маркл: принц Вільям пожартував, що не має жодного уявлення

Усі шанувальники королівської сім'ї завмерли з приємним очікуванням і питанням "Коли ж народиться первісток герцогині Сассекської Меган Маркл та принца Гаррі?". Однак подробиці пологів екс-акторки, дитина якої має з'явитися на світ в кінці квітня або на початку травня, ретельно приховуються. Що цікаво, принц Вільям (брат Гаррі) пожартував, що сам не має жодного уявлення стосовно цього.

Так, журналісти вирішили спробувати дізнатися будь-яку подробиці стосовно народження малюка герцогині Сассекської у принца Вільяма.Про це повідомляє видання People.

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Під час офіційного візиту до Нової Зеландії до чоловіка Кейт Міддлтон звернулися з питанням, чи не стала вже мамою Меган Маркл. Онук Єлизавети II відповів, що представники ЗМІ та фанати королівської сім'ї найімовірніше дізнаються про це скорше, ніж він.

У мене немає з собою телефону. Гадки не маю! Ви, мабуть, дізнаєтеся про це раніше за мене,

– сказав Вільям.

Неочікувано: деякі західні ЗМІ припускають те, що герцогиня Сассекська вже могла народити свого первістка, однак публічно вони оголосять про це пізніше. Але офіційно підтвердження таких заяв немає.

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