Єврейський Новий рік 2019: традиції та дата святкування

Єврейський Новий рік у 2019 році святкуватимуть 29 вересня-1 жовтня. Рош Ха-Шана вважається одним з головних єврейських свят. Юдеї вірять, що саме цього дня Бог визначає долі людей на наступний рік. Які традиції існують в цей день – читайте далі.

Історія свята

Єврейський Новий рік пов'язаний з багатьма подіями. У цей день відбулося створення світу Богом, а також сталися інші важливі біблійні події. Серед них вигнання Адама і Єви з раю, вихід Ноя на землю після всесвітнього потопу та звільнення євреїв від єгипетського рабства.

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У Священному Писанні євреїв першим місяцем року зазначений весняний місяць авів – це період, коли євреї вийшли з Єгипту. Новий рік євреїв дещо відрізняється від європейського і святкується не взимку, а восени. Цей період називається "днем священних зборів". За давніми переказами, Рош Ха-Шана служить Судним днем. Бог ретельно вивчає вчинки кожної людини впродовж року, щоб прийняти рішення про його подальшу долю – дарувати щастя та благополуччя чи послати випробування.



Юдеї веселяться на Новому році

Саме з цієї причини, юдеї багато часу проводять за молитвою, щоб покаятися за скоєні гріхи та отримати благословення від Бога. Вони посилено займаються самоаналізом, працюють над виправленням помилок і думають над тим, як заслужити прихильність від Бога. Юдеї щиро вірять, що від цього свята може залежати доля людини.

Після єврейського Нового року настануть десять днів молитов і каяття – "Дні трепету", які завершаться черговим святом Йом-Кіпур – днем ​​посту, покаяння і відпущення гріхів.

Традиції та заборони Єврейського Нового Року

Рош Ха-Шана є родинним святом. Тож у ці дні родина дарує одне одному красиві подарунки та збирається за одним столом за душевними розмовами. Однією з єврейських традицій є посиденьки в колі сім'ї, щоб почути звук труби шофара. Саме його має почути в день свята кожен єврей, і тоді щастя буде з ним цілий рік. Це традиційне сурміння у шофат – ріг барана.

За столом спочатку вимовляють благословення над вином (кідуш), далі омивають руки, благословляють хліб (хал), і тільки після цього приступають до трапези.

Традиційним фруктом юдеїв у Новий рік є гранат. Його можна замінити яблуками. На столі повинен стояти мед, щоб увесь наступний рік був солодким. Хліб повинен бути у формі вінка, який означає циклічність часу.



Святковий стіл юдеїв

Якщо на стіл подають рибу, то вона обов'язково повинна бути з головою, аби впродовж року бути "на чолі, а не на хвості". На Новий рік у євреїв щодо їжі є певні заборони. Вірянам не можна їсти кислу та гірку їжу, щоб рік не був сумний та важкий. Забороненими є також горіхи. Це слово на івриті означає "гріх", а це слово згадувати в ці святкові дні не можна.

Для євреїв дуже важливо увійти в Новий рік з чистою совістю та помислами, тому перед початком Нового року вони просять вибачення у всіх, перед ким завинили. Що цікаво, усі єврейські свята настають не зранку, а ввечері попереднього дня. Юдеї переконані, що саме в період заходу сонця народжується новий день.

Святкування Рош Ха-Шана розпочинається з урочистого богослужіння. Їх впродовж дня є три: ранкове, денне та вечірня. Початок кожного богослужіння супроводжується трублінням у шофар. Послідовники юдаїзму вітають одне одного словами "Нехай Всевишній у Книзі Життя запише вам гарний рік". На Рош Ха-Шана обов'язково заведено веселитися.

Єврейський Новий рік в Умані

Напередодні Рош Ха-Шана хасиди приїжджають на могилу Цадика Нахмана – засновника брацлавського хасидизму, похованого в Умані. За різними оцінками, кількість паломників коливається від 30 до 50 тисяч осіб.



Паломництво хасидів в Україні

Якщо ж святкування єврейського Нового року припадає на 29 вересня-1 жовтня, то хасиди прибувають в Умань за тиждень або хоча б за декілька днів до початку Рош Ха-Шана. У 2019 році в Україні очікується близько 40 тисяч хасидів.