Колір настрою жовтий: яскрава Ріанна запалила на вечірці у Лондоні – відео
31-річна барбадоська співачка Ріанна, яка захопилася дизайном та випуском білизняного бренду Savage x Fenty, перезапустила лінійку хайлайтерів для тіла свого косметичного бренду Fenty Beauty і влаштувала на честь цього гучну вечірку у Лондоні.
Для публічного виходу знаменитість підготувала яскравий total look. Ріанна одягнула міні-плаття жовтого кольору.
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Доповнили образ співачки гостроносі туфлі на підборах у тон і сумочка від Medea. Цікавим акцентом стали окуляри також від власного бренду Fenty.
На вечірці Ріанна заспівала одну зі своїх пісень і розважила гостей запальними танцями.
Дивіться відео, як танцює Ріанна у Лондоні:
Джерело: LifeStyle 24
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