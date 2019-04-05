Колір настрою жовтий: яскрава Ріанна запалила на вечірці у Лондоні – відео

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Ріанна
Ріанна / Instagram / @badgalriri

31-річна барбадоська співачка Ріанна, яка захопилася дизайном та випуском білизняного бренду Savage x Fenty, перезапустила лінійку хайлайтерів для тіла свого косметичного бренду Fenty Beauty і влаштувала на честь цього гучну вечірку у Лондоні.

Для публічного виходу знаменитість підготувала яскравий total look. Ріанна одягнула міні-плаття жовтого кольору.

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Доповнили образ співачки гостроносі туфлі на підборах у тон і сумочка від Medea. Цікавим акцентом стали окуляри також від власного бренду Fenty.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rihanna (@fentyrdaily)

 

На вечірці Ріанна заспівала одну зі своїх пісень і розважила гостей запальними танцями. 

Дивіться відео, як танцює Ріанна у Лондоні:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Riri (@fentysupporter)

 

 

 

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Теги: LifeStyle Музика Стиль і мода Ріанна Лондон
Джерело: LifeStyle 24
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