Колір настрою жовтий: яскрава Ріанна запалила на вечірці у Лондоні – відео

31-річна барбадоська співачка Ріанна, яка захопилася дизайном та випуском білизняного бренду Savage x Fenty, перезапустила лінійку хайлайтерів для тіла свого косметичного бренду Fenty Beauty і влаштувала на честь цього гучну вечірку у Лондоні.

Для публічного виходу знаменитість підготувала яскравий total look. Ріанна одягнула міні-плаття жовтого кольору.

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Доповнили образ співачки гостроносі туфлі на підборах у тон і сумочка від Medea. Цікавим акцентом стали окуляри також від власного бренду Fenty.

На вечірці Ріанна заспівала одну зі своїх пісень і розважила гостей запальними танцями.

Дивіться відео, як танцює Ріанна у Лондоні: