Колишній бойфренд Кортні Кардашян загримів до реабілітаційного центру: відома причина

Екскоханий представниці телесімейства Кардашян розпочав лікування у реабілітаційній клініці. Причиною стала алкогольна та кокаїнова залежність, яка розвинулася у Скотта Дісіка після смерті обох батьків. Його близькі пішли з життя кілька років тому.

Видання Daily Mail інформує, що 36-річний Скотт Дісік був змушений звернутися за допомогою до елітного реабілітаційного центру в штаті Колорадо. Він прибув туди минулого вівторка.

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Джерела запевняють, що чоловік зловживає алкоголем і не може відмовитися від наркотиків. Саме тому колишньому бойфренду Кортні Кардашян знадобилася допомога кваліфікованих спеціалістів. Причиною такої поведінки Скотта Дісіка називають втрату батьків, які пішли з життя шість років тому. За три місяці після смерті матері, яка тривалий час боролася з хворобою, від невідомих причин помер його тато, з яким він був надзвичайно близьким.

Скотт Дісік зауважував, що нині йому складно забути про втрату родини через те, що їхні спільні діти з Кортні виросли і хочуть знати більше про своїх покійних бабусю і дідуся. Зазначимо, що ексзакохані виховують трьох спільних дітей – 10-річного Мейсона, 5-річну Рейн та 7-річну Пенелопу.

Він сказав, що має травму зі свого минулого, згадав про проблеми в минулому і з дітьми. Він виглядав досить худим та млявим і повідомив, що їде на реабілітацію,

– інформують інсайдери.

Нагадаємо, що телезірка раніше намагався лікуватися від залежностей та проходив тривалі реабілітації, які так і не допомогли йому. Чотири роки тому Скотта Дісіка знайшли непритомним у власному будинку в Лос-Анджелесі після передозування наркотиками та алкоголем. Такі випадки вимушеної госпіталізації тривали роками, а лікарі неодноразово рятували йому життя.

Що відомо про стосунки Кортні Кардашян з Скоттом Дісіком?Пара була разом впродовж довгих 12 років, проте їхній роман так і не завершився шлюбом. Представниця телесімейства Кардашян часто з'являлася з коханим на світських заходах та перетворила його на медійну персону завдяки зйомкам у сімейному реаліті-шоу. Кортні та Скотт Дісік розійшлися у липні 2015 року, а незадовго після розставання ексбойфренда помітили з колишньою дівчиною. Попри розрив, вони підтримують стосунки та спільно виховують трьох дітей.