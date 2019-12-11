Колишній чоловік Ані Лорак вирішив не ділити з нею майно

Розлучення російської гастролерки Ані Лорак та бізнесмена Мурата Налчаджиоглу стало чи не найбільш гучним у 2018-2019 роках. І хоч пара офіційно розірвала стосунки 11 місяців тому, у мережі не припиняють обговорювати скандальну справу. Так, 11 грудня стало відомо, що бізнесмен звернувся до суду з проханням скасувати його позов про розподіл майна.

Про закриття судової справи повідомили представники Голосіївського суду Києва. Звернення Мурата Налчаджиоглу служителі Феміди розглянули 4 грудня, про що свідчать документи, розміщені в реєстрі.

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Заяву колишнього чоловіка Ані Лорак передав його представник на підготовчому засіданні. Від імені бізнесмена він попросив закрити судове провадження та припинити розгляд поділу спільного майна. Таку ініціативу підтримали юристи співачки, які також відмовились подавати зустрічну заяву. Наразі невідомо, яким чином колишнє подружжя зуміло знайти компроміс та залагодити спірне питання.

Цікаво, що як Мурат Налчаджиоглу, так і Ані Лорак у шлюбі стали власниками елітної нерухомості. Зокрема, артистка придбала житло у Москві та Києві, а бізнесмен – нічні клуби і ресторани в українській столиці. Один зі своїх проєктів Мурат Налчаджиоглу закрив ще у травні 2019 року. Мова йде про скандальний клуб Famous, який був одним із популярних відпочинкових місць Києва. Сам турецький бізнесмен наголосив, що не зрада спонукала його позбутись нерухомості, а підготовка до запуску нового проєкту. Водночас Ані Лорак з нерухомістю вирішила не прощатись: вона продовжує жити в Москві зі своєю донькою.

Що відомо про розлучення Ані Лорак?Наприкінці липня 2018 року всі вітчизняні видання розповіли про зраду чоловіка Ані Лорак. Бізнесмена побачили на відпочинку у власному нічному клубі Famous. Супроводжувала Мурата Яна Бєлявська, до якої чоловік проявляв надмірну ніжність. Після оприлюднення відповідних кадрів стосунки зіркового подружжя різко погіршились.



На початку грудня 2018 року Ані Лорак офіційно подала документи на розлучення. Справу розглянули у Шевченківському суді Києва. На засіданні ані Мурат Налчаджиоглу, ані артистка не прийшли. Представляли їхні інтереси одні з найкращих юристів столиці. Ані Лорак офіційно розірвала шлюб в останній день січня 2019 року.



Однак скандальне розлучення зірка переживала нелегко. Ані Лорак презентувала щемливу композицію, в якій заспівала про зраду і втрату коханого чоловіка. І хоч вона не коментувала розлучення з Муратом Налчаджіоглу, під час одного з виступу не стримала сльози. Наразі Ані Лорак будує стосунки з 26-річним саунд-продюсером Єгором Глєбом. Пара живе і працює в Москві, а співачка залюбки ділиться у мережі спільними кадрами з коханим.