Колишній учасник DZIDZIO Julik розпочав вокальну кар’єру і випустив першу пісню "Та яку люблю"

Колишній учасник DZIDZIO Julik, справжнє ім’я якого Назар Гук, оголосив про початок вокальної прем’єри. Його першим хітом стала авторська пісня "Та яку люблю". У ній йдеться про хлопця, який щодня радіє тому, що має любов та підтримку у своєму житті.

Перший проникливий сингл "Та яку люблю" з’явився на YouTube-каналі виконавця 10 грудня. Julik тепер став не лише саунд-продюсером, актором та діджеєм, а ще й виконавцем, який впевнено ступив на шлях артиста. Але в той же час починаючий співак додає, що професію DJ покидати не збирається, адже ці дві сфери тісно переплітаються одна з однією.

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Julik презентував першу пісню "Та яку люблю" / Прес-служба Назара Гука

Донедавна, казав що не знаю чи буду співати! Ось настав цей момент, коли я сам написав пісню та вирішив її презентувати на широкий загал. Зізнаюсь, що вагався чи варто розпочинати цю справу, але опісля позитивних відгуків друзів вирішив спробувати!,

– прокоментував вихід свого першого треку Julik.

Виконавець додає, що ця пісня про хлопця, який вдячний щоденній підтримці своєї коханої людини. Адже саме такі люди допомагають рухатись далі і приносити в наше життя те, чого не вистарчає. Пісню екс-учасник команди DZIDZIO створив у дорозі на Закарпатську область, куди їхав із DJ-сетом в один із нічних клубів. Дивовижні краєвиди та атмосфера і допомогли народитись першій пісні Julik.

Julik – "Та яку люблю": дивитись відео онлайн