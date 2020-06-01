Стосунки принца Гаррі з британською акторкою та моделлю Крессідою Бонас завершилися 2014 року. Почуття пари тривали три роки. Дівчина зізналася, що під час роману нею керував страх бути не прийнятою королівською родиною.

Романтичні стосунки членів королівської родини ніколи не залишалися поза увагою ЗМІ. Впродовж трьох років під прицілом камер поряд з принцом Гаррі була акторка Крессіда Бонас. Раніше вона розповідала, що розрив з коханим спровокувала саме надмірна увага громадськості. Проте для видання Daily Telegraph зірка зізналася, що боялася бути недосконалою для британської монаршої родини.

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На момент стосунків з принцом Гаррі молода акторка лише починала свою успішну кар'єру. Після розставання вона остерігалася, що для публіки назавджи залишиться в тіні свого ексбойфренда з клеймом "колишньої дівчини онука королеви Єлизавети ІІ". Крессіда Бонас не стала приховувати, що під час тривалого роману її не покидав й інший страх. Вона боялася не відповідати статусу нареченої принца.

Страх провалу, страх відмови, страх не виправити очікування, страх бути недосконалою. Це обмежувало мене в певних ситуаціях у моєму житті,

– зізналася екскохана принца Гаррі.

Акторка зазначила, що після стосунків з королівським нащадком вона стала менш вразливою, зросла внутрішньо і навчилася менше піддаватися стресу через дрібниці. Крім того, розставання дало їй поштовх до реалізації в кіноіндустрії, адже вона зрозуміла, чого насправді хоче.

Що відомо про стосунки принца Гаррі з Крессіда Бонас?

Пара почала зустрічатися 2012 року. Їх познайомила двоюрідна сестра принца Гаррі принцеса Євгенія, Крессіда Бонас була її давньою подругою. Закохані розійшлися 2014 року. Причиною розриву стала надмірна увага преси та громадськості, з якою дівчина так і не зуміла впоратися. За два роки після розставання принц Гаррі познайомився з Меган Маркл, яка й стала його дружиною. Проте королівський статус для неї також був обтяжливим.