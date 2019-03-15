Кольорова сукня та ідеальна укладка: Меланія Трамп зачарувала стильним образом

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Меланія Трамп
Меланія Трамп / Getty Images

У Білому домі відбулася офіційна зустріч прем'єр-міністра Ірландії Лео Варадкара та президента США Дональда Трампа. На заході також була присутня перша леді США Меланія Трамп, яка обрала чарівний образ для офіційної зустрічі.

Ділова зустріч президента США Дональда Трампа і прем'єр-міністра Ірландії Лео Варадкара відбулася напередодні Дня святого Патрика. Вони урочисто презентували рослину трилистник, яка є символом цього свята.

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Захід, який відбувався в Білому домі, не могла не відвідати дружина Дональда Трампа, Меланія. На офіційний захід, який був організований з нагоди презентації трав'яної рослини, вона одягнула синю сукню з зеленим візерунком від Diane von Furstenberg. Плаття з коміром та ґудзиками виглядало доволі офіційно, що підкреслювало важливість зустрічі. Талію Меланії Трамп підкреслював тканинний пояс, а доповненням ділового образу стала ідеальна укладка.

Меланія Трамп
Меланія Трамп на офіційній зустрічі в Білому домі / Getty Images

Меланія Трамп
Меланія Трамп на офіційній зустрічі в Білому домі / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Меланія Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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