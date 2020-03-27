Колумбійська актриса Софія Вергара показала пристрасне фото з початку своєї кар'єри
47-річна зірка екранів Софія Вергара не часто тішить своїх прихильників звабливими фото у блозі в інстаграмі. Але в час карантину вона стала не першою, яка вирішила згадати молодість та показати результат пікантної фотосесії у Маямі.
На архівній світлині актриса одягнута у сексуальне мереживне бюстьє чорного кольору, що чудово підкреслило її груди і талію. Натуральне біляве волосся ніжно спадало по спині, а руки були підняті вгору для виразнішої зони декольте. Ніжний макіяж та проникливий погляд зачарували прихильників Софії.
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Софія Вергара у молодості / Instagram / @sofiavergara
У підписі до фотографії жінка зізналась, що знімок був зроблений ще у 2000 році у Маямі. Тоді ж актрисі було 27 років, а її кар'єра лише починалась. Відомо, що Вергара була зіркою не одного десятка фільмів і серіалів, найвідоміші з них – "Американська сімейка", "Завзяті шахраї", "Кухар на колесах" та інші. Жінка також часто була ведучою на різних шоу. Зараз вона є однією із суддей шоу "Америка має талант", яке через спалах коронавірусу припинило зйомки.
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