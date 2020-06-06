Переможниця Євробачення-2016 чекає на появу другої дитини. На останньому терміні вагітності Джамала кардинально змінює свій гардероб, надаючи перевагу широким вбранням. Проте зірка вирішила вдатися до свідомого споживання та пошила стильний комбінезон зі старих джинсів.

Популярна співачка впродовж вагітності ледь не щодня ділилася своїми фешн-образами, демонструючи щоразу округліший живіт на особистій сторінці в інстаграмі. Проте Джамала відверто зізнається, що її тіло суттєво змінилося напередодні пологів. Тому вона оновлює свій гардероб, проте робить це шляхом свідомого споживання.

До теми У бежевій сукні: вагітна Джамала замилувала мережу ніжним образом

Так, зірка відшукала власні старі джинси та свого чоловіка Бекіра й на замовлення пошила з них стильний комбінезон, який вигідно підкреслював її вагітність. Вбрання складається з джинсів різних відтінків синього кольору, які українська дизайнерка Ксенія Шнайдер гармонійно поєднала між собою невеликими клаптиками. Оригінальними рішеннями стали кишеня на грудях та глибоке декольте.

Джамала на серії світлин постала з букетом ніжно-рожевих піонів у руках. Вона прикрасила відкрите декольте двома ланцюжками, а під комбінезон одягла світлий топ, який спокусливо підкреслював її груди. Співачка позувала з розкішним макіяжем з акцентом на очі.

Для перегляду всіх фото гортайте вправо

Нагадаємо, що Джамала не вперше виступає за свідоме споживання. Під час карантину зірка оголосила, що розпродує свій одяг, а виручені кошти пожертвує на захисні костюми для лікарів. Фани підтримали благодійну ініціативу виконавиці та придбали брендові речі з її гардеробу.