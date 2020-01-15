Комедійна акторка Анна Фаріс заручилась, – ЗМІ

Одна з найпопулярніших голлівудських акторок Анна Фаріс готується втретє піти до вівтаря. Зірка комедій заручилась із 49-річним кінооператором Майклом Барретом.

Зіркова пара не коментує жодних чуток про майбутнє весілля. А от їхня подруга, акторка Еллісон Дженні, підтвердила всі припущення журналістів у коментарі Us Weekly.

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За її словами, Анна Фаріс вже давно отримала перстень з діамантом від Майкла Баррета. Цю подію закохані відсвяткували у колі найближчих друзів та родичів, які не опублікували із заходу жодного фото.

Я знаю, що вона давно заручена. Я тримала це в таємниці, але тепер хочу, щоб ви знали! Я відсвяткувала з ними цю подію вже досить давно,

– розповіла акторка.

Окрім цього, Еллісон Дженні зазначила, що дізналась про заручини подруги та колеги досить випадково. Перед черговими зйомками акторки влаштували репетицію, під час якої Анна Фаріс продемонструвала перстень, який отримала від Майкла Баррета.

"Я не знала, що він збирається їй освідчитись, але одного разу побачила перстень на її пальці. Я зайшла до неї в гримерку, щоб попрацювати над репліками, а потім запитала: "Що це за прикраса в тебе на пальці?" Думаю, вона чекала, поки всі це побачать. Вона відповіла: "О, ну це той самий перстень", – пригадала Еллісон Дженні.



Анна Фаріс та Еллісон Дженні / TV Insider

Вперше про заручини Анни Фаріс заговорили наприкінці 2019 року. Тоді 43-річну зірку помітили на кінопрем'єрі з діамантовим перснем. Окрім цього, під час одного з інтерв'ю ведучі привітали акторку із заручинами, за що вона подякувала та заявила, що не готова поки до весілля.

Анна Фаріс та Майкл Баррет почали зустрічатись у листопаді 2017 році. Тоді акторка тільки розлучилась із зіркою фільмів Marvel Крісом Праттом та обговорювала питання про опіку над їхнім спільним сином Джеком. Відтак Анна вирішила не коментувати інформації про роман та відмовляла журналістам в інтерв'ю. Під час рідкісних бесід з пресою комедійна акторка переконувала: після двох невдалих шлюбів вона не хоче поспішати з весіллям.

Я не поспішаю, бо вже пройшла два рази через це в умовах нашого законодавства. Мені завжди треба зрозуміти: яка мета шлюбу? Це робиться для безпеки, для дітей або щоб інші люди більше поважали твої стосунки? Я романтик. Я вірю в партнерство, в споріднені душі. Я не дуже вірю в весільну церемонію,

– розповіла Анна Фаріс.

Відтак у ЗМІ припускають, що акторка не буде узаконювати свої стосунки з Майклом Барретом. Однак офіційного підтвердження цих припущень ще немає.



Анна Фаріс з Майклом Барретом / US Weekly