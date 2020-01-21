Компанія Apple розсекретила дати головних прем'єр 2020 року на їхньому потоковому сервісі

Apple намагається не відставати від інших стрімінгових сервісів, які почали працювати у цьому напрямку значно швидше. Так, в листопаді компанія запустила свій онлайн-кінотеатр, який одразу отримав успіх, а тепер анонсує прем'єри на найближчих шість місяців 2020 року.

Дати та назви прем'єр майбутніх новинок від компанії Apple опублікувало видання Collider. На сайті з'явилася інформація про проєкти, які виходитимуть на Apple+ навесні та влітку 2020 року.

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Головною прем'єрою першого півріччя 2020 року представники видання назвали серіал "Захищаючи Джейкоба" (Defending Jacob), головну роль у якому зіграє Кріс Еванс. Його прем'єра відбудеться 24 квітня. Компанія обіцяє представити три епізоди з восьми. Нагадаємо, в грудні сервіс Netflix презентував дебютний сезон серіалу "Відьмак", опублікувавши одразу всі серії стрічки.

А напередодні, 6 березня, Apple+ планує запустити в реліз шоу "Дивовижні історії", яке стане римейком на антологію Стівена Спілберга. До слова, американський кінотворець сам виступив продюсером нового проєкту.

Наприкінці весни, 1 травня, на Apple TV відбудеться прем'єра британської стрічки "Спроба". В центрі сюжету – пара, яка намагається стати батьками. А от відкривати літо-2020 випаде честь біографічному шоу, яке отримало назву Dear. 5 червня компанія Apple представить своїм фанатам проєкт, який розповідатиме про світових знаменитостей, зокрема, Опру Вінфрі, Стіві Вандера та інших.