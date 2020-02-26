Компанія Walt Disney отримала нового главу: ним став Боб Чапек

Кіногігант Walt Disney Pictures отримав нового генерального директора, який замінить Роберта Айгера після завершнення контракту. Главою корпорації стане Боб Чапек, який до того обіймав пост керівника одного з підрозділів.

Офіційна заява від представників Disney з'явилася на сайті компанії напередодні, 25 лютого. Чинний глава компанії Walt Disney знайшов собі заміну на випадок, коли його контракт з компанією завершиться.

Цікаво: Глава Disney пообіцяв зробити внесок у фонд школи, що заплатила штраф за показ "Короля Лева"

Наступником Роберта Айгера став його колега Боб Чапек, який тривалий час обіймав посаду керівника одного з підрозділів корпорації. Чапек стане главою після того, як контракт Айгера завершиться 31 грудня 2021 року.

Нагадаємо, Роберт Айгер, який є шостим генеральним директором Disney, обіймав посаду з 2005 року. Втім, навіть після завершення угоди, він займатиметься креативним напрямком компанії.

Чинний глава заявив, що повністю довіряє Бобу Чапеку і, на його погляд, саме зараз "оптимальний час для передачі влади". "Чекаю тісної співпраці з Чапеком протягом наступних 22 місяців", – заявив Роб Айгер.

У свою чергу Боб Чапек, який станом на лютий 2020 року працює в компанії вже 27 років, також прокоментував своє призначення на таку високу посаду.

Роберт Айгер зробив з Disney найбільш вшановану і успішну медіакомпанію, а мені пощастило спостерігати за цим з перших рядів. Я поділяю його прагнення до креативної переваги, технологічних інновацій і розширення. Я продовжу слідувати стратегічному шляху, який він проклав для нас,

– прокоментував майбутній глава Disney Чапек.



Чинний глава Disney Роберт Айгер і майбутній директор компанії Боб Чапек / Polygon