"Копіюю Дженнер": Кортні Кардашян також оголилася на гірськолижному курорті – пікантні фото

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Кортні Кардашян
Кортні Кардашян / Instagram/ @kourtneykardash

Після гучної вечірки на Різдво сімейство Кардашян-Дженнер вирішили активно відпочити. Усі знамениті сестри зі своїми другими половинками, дітьми та друзями відправилися в Аспену. На гірськолижному курорті зірки реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" вирішили роздягнутися догола, замість того, щоб одягнути теплі костюми.

Напередодні Нового року зіркове сімейство вирішило провести декілька днів в горах в Аспені. І поки Кім Кардашян каталась на підйомнику, її сестри влаштували справжній батл відвертих знімків на природі. В неділю, 30 грудня, Кендалл Дженнер опублікувала новий відвертий знімок на своїй сторінці в Instagram. 23-річна модель позувала перед шанувальниками в бікіні посеред засніжених гір. 

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Кортні Кардашян вирішила повторити вибрик своєї молодшої сестри і через декілька годин після неї опублікувала подібні фото на своїй сторінці. Вона випередила своїх "фоловерів", підписавши фото: "Копіюю Дженнер".

Кортні Кардашян
Кортні Кардашян / Instagram / @kourtneykardash

Однак, якщо Кендалл позувала лише в купальнику, а особливим аксесуаром була шапка-вушанка, то Кортні одягнула блискучу голубу куртку в тон до її бікіні. 39-річна зірка сімейства Кардашян опублікувала фото, на якому вона демонстративно показує свої пишні сідниці.

Кортні Кардашян
Сестра Кендалл Дженнер опублікувала подібні фото / Instagram / @kourtneykardash

Теги: LifeStyle Мода Еротика Кортні Кардашян Кендалл Дженнер
Джерело: 24 канал
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