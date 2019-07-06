Користувачі мережі виступають проти акторки, яка зіграє Русалоньку, через її колір шкіри: деталі

Після того, як популярна кіностудія Disney повідомила про екранізацію відомого мультфільму "Русалонька" у мережі поширився хештег #NotMyAriel. У ньому користувачі висловлюють своє обурення щодо акторки, яку обрали для головної ролі.

Днями мережу підірвала новина про зйомки римейка мультфільму 1989 року "Русалонька". Над цим почала працювати студія Disney, представники одразу ж назвали ім'я акторки, яка виконає роль Аріель. Нею виявилася 19-річна американка Холлі Бейлі.

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Однак користувачів соцмереж і поціновувачів творчості Disney не задовольнила кандидатура Холлі. А все через її темний колір шкіри. В Instagram та Facebook поширився хештег #NotMyAriel, в якому вони публікують фото світлошкірої Аріель та темношкірої Холлі Бейлі, висловлюючи своє обурення. На думку користувачів, головна роль повинна була дістатися рудоволосій білошкірій актрисі.

Скріншоти з соцмереж