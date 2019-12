"Король Лев", "Месники", "Сонцестояння" та інші: у BBC назвали 15 найкращих фільмів 2019 року

2019 рік добігає кінця. Вже менше, ніж через тиждень, свої двері відкриє 2020 рік, який обіцяє бути не менш успішним у всіх галузях. Однак поки що відомі видання можуть лише підводити підсумки 2019 року.

Так, на сайті ВВС з'явилася добірка фільмів, до якої потрапило 15 кінокартин. Їх назвали найкращими прем'єрами 2019 року. Якщо раптом ви пропустили хоча б одну з них – обов'язково рекомендуємо приглянути собі декілька для перегляду на вихідних.

15 найкращих фільмів 2019 року за версією BBC

1. "Ми" (Us)

Ми: трейлер українською дивитися онлайн

2. "Аполлон 11" (Apollo-11)

Аполлон 11: трейлер дивитися онлайн

3. "Сонцестояння" (Midsommar)

Сонцестояння: трейлер українською дивитися онлайн

4. "Для Сами" (For Sama)

Для Сами: трейлер дивитися онлайн

5. "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood)

Одного разу в Голлівуді: трейлер українською дивитися онлайн

6. "Прощання" (The Farewell)

Прощання: трейлер дивитися онлайн

7. "Паразити" (Parasite)

Паразити: трейлер українською дивитися онлайн

8. "Освіта" (Booksmart)

Освіта: трейлер дивитися онлайн

9. "Сувенір" (The Souvenir)

Сувенір: трейлер дивитися онлайн

10. "Портрет дівчини у вогні" (Portrait of a Lady on Fire)

Портрет дівчини у вогні: трейлер українською дивитися онлайн

​Тут більше: "Портрет дівчини у вогні": український трейлер до драми про почуття між панною та її художницею

11. "Король Лев" (The Lion King)

Король Лев: трейлер українською дивитися онлайн

12. "Боротьба з моєї сім'єю" (Fighting with my Family)

Боротьба з моєї сім'єю: трейлер українською дивитися онлайн

13. "Вибачте, ми вас не застали" (Sorry We Missed You)

Вибачте, ми вас не застали: трейлер дивитися онлайн

14. "Месники: Завершення" (Avengers: Endgame)

Месники: Завершення: трейлер українською дивитися онлайн

15. "Історія Боба Ділана Мартіна Скорсезе" (Rolling Thunder: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese)

Історія Боба Ділана Мартіна Скорсезе: трейлер дивитися онлайн