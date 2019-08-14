"Король Лев" став найбагатшою анімаційною стрічкою за всю історію

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"Король Лев" 2019
"Король Лев" 2019 / The Walt Disney

Знаменитий перезапуск легендарного мультфільму "Король Лев" студією Disney став найприбутковішим анімаційним фільмом в історії. Касові збори стрічки перевищили 1,3 мільярда доларів.

Відтак, римейк 2019 року зміг обігнати грандіозними статками такі мультфільми, як "Крижане серце" та "Суперсімейка 2". П'ятірку найприбутковіших також закріпили анімаційні кінострічки "Міньйони" та "Історія іграшок 3".

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Дивитися трейлер римейка на "Король Лев": відео

Що цікаво, в першій п'ятірці мультфільмів з найвищими в історії касовими зборами одразу три є творінням студії The Walt Disney (окрім "Суперсімейки 2" та "Міньйонів").

Рейтинг анімаційних стрічок з найбільшими касовими зборами:

"Король Лев" – 1,3 мільярда доларів;

"Крижане серце" – 1,29 мільярда доларів;

"Суперсімейка 2" – 1,24 мільярда доларів;

"Міньйони" – 1,16 мільярда доларів;

"Історія іграшок 3" – 1,066 мільярда доларів.

Варто додати, що оригінальний "Король Лев" 1994 року займає 10 рядок у рейтингу найкасовіших анімаційних фільмів всіх часів – тоді ж він зібрав 968 мільйонів доларів.

Не можна не згадати, що у 2019 році студія Disney побила і власний рекорд, який встановила у 2016 році. Тоді касові збори компанії за весь рік становили 7 мільярдів 610 мільйонів доларів, а станом на останній день липня скарбниця студії Walt Disney містить 7 мільярдів 670 мільйонів доларів.

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Новини LifeStyle Рейтинги
Джерело: Metro
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