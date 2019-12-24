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"Король жахів" в ділі: парапсихічний роман Стівена Кінга "Керрі" отримає екранізацію

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"Керрі" 2013 року / IMDb

Популярний стрімінговий канал FX займеться екранізацією популярного твору Стівена Кінга "Керрі". Станом на грудень 2019 року проєкт перебуває на ранніх стадіях розробки.

Стівен Кінг – один із найпопулярніших письменників сучасності. Його твори у жанрах жахи, містика та фентезі одразу стають бестселерами, а режисери мріють знімати фільми за мотивами його романів. Так, чергову вибухову угоду вдалося підписати телеканалу FX, який зніме мінісеріал за мотивами парапсихічного роману "Керрі".

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За сюжетом твору, який вперше побачив світ у 1974 році, 16-річна дівчина Керрі страждає від цькування, насмішок та переслідування своїх однокласників. Також вона страждає від поганого ставлення своєї матері, яка не те, що не обговорює з нею важливі теми, а не дає їй елементарної материнської уваги.

Зовнішність Керрі також могла б бажати бути кращою, а сама вона незграбна і самотня. У неї немає друзів, оскільки всі однолітки над нею глузують. Одного разу, на її думку, це переходить межу і вона втрачає над собою контроль. У той момент вона відчуває неймовірний приплив магічної сили, яку навчиться застосовувати у моменти, коли хтось робитиме їй боляче.

Додамо, що мінісеріал стане 6 постановкою на роман "Керрі". Перший фільм вийшов ще у 1976 році і досі вважається найкращою версією. Наступний у 1988 році у жанрі мюзикл. У 1999 році вийшов сиквел до першої частини фільму, однак він провалився в прокаті. У 2002 та 2013 роках вийшли нові екранізації.

Керрі: трейлер українською дивитися онлайн (2013)

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Література
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