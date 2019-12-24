"Король жахів" в ділі: парапсихічний роман Стівена Кінга "Керрі" отримає екранізацію
Популярний стрімінговий канал FX займеться екранізацією популярного твору Стівена Кінга "Керрі". Станом на грудень 2019 року проєкт перебуває на ранніх стадіях розробки.
Стівен Кінг – один із найпопулярніших письменників сучасності. Його твори у жанрах жахи, містика та фентезі одразу стають бестселерами, а режисери мріють знімати фільми за мотивами його романів. Так, чергову вибухову угоду вдалося підписати телеканалу FX, який зніме мінісеріал за мотивами парапсихічного роману "Керрі".
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За сюжетом твору, який вперше побачив світ у 1974 році, 16-річна дівчина Керрі страждає від цькування, насмішок та переслідування своїх однокласників. Також вона страждає від поганого ставлення своєї матері, яка не те, що не обговорює з нею важливі теми, а не дає їй елементарної материнської уваги.
Зовнішність Керрі також могла б бажати бути кращою, а сама вона незграбна і самотня. У неї немає друзів, оскільки всі однолітки над нею глузують. Одного разу, на її думку, це переходить межу і вона втрачає над собою контроль. У той момент вона відчуває неймовірний приплив магічної сили, яку навчиться застосовувати у моменти, коли хтось робитиме їй боляче.
Додамо, що мінісеріал стане 6 постановкою на роман "Керрі". Перший фільм вийшов ще у 1976 році і досі вважається найкращою версією. Наступний у 1988 році у жанрі мюзикл. У 1999 році вийшов сиквел до першої частини фільму, однак він провалився в прокаті. У 2002 та 2013 роках вийшли нові екранізації.
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