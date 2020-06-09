Як виглядати стильно на кожній офіційній зустрічі – це чудово знає королева Йорданії Ранія. Її Величність майстерно поєднує вбрання зі свого гардеробу, демонструючи вишуканість та знання модних трендів.

Винятком не стала і чергова офіційна зустріч з представниками організацій, які зголосились допомогти в інформуванні населення щодо COVID-19. Деталями бесіди королева Ранія поділилась у мережі, додавши ефектні фото.

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На кадрах видно, що Її Величність прийшла на зустріч у трендових чорних штанах вільного крою. До них представниця йорданської монархії підібрала блакитну сорочку з пишними рукавами-воланами і туфлі-човники. Хвилясте волосся і денний макіяж з акцентом на очі завершили бездоганний офісний look Ранії.

Подбала королева і про безпеку. На офіційній зустрічі всі гості сиділи на безпечній відстані один від одного, а бесіда відбувалась на подвір'ї королівського палацу. Вже у дописі Ранія подякувала учасникам події, які допомагають інформувати йорданців про COVID-19.

"За обставин, в яких ми прожили останні місяці, ми зустріли багатьох людей, які допомагали громадам у різних сферах. Серед них була команда медичної платформи Altibbi та Королівське товариство інформування щодо здоров'я, які відігравали важливу роль у боротьбі з коронавірусом. Дякую вам", – написала королева Йорданії.



Королева Йорданії Ранія / Фото Instagram / @queenrania



Бездоганний стиль королеви Ранії / Фото Instagram / @queenrania



Королева Йорданії на офіційній зустрічі / Фото Instagram / @queenrania



Королева Ранія / Фото Instagram / @queenrania