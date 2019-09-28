Королева епатажу та бурлеску: як Діта фон Тіз підкорила світ відвертими шоу – фото 18+

Сьогодні, 28 вересня, знаменита Діта фон Тіз святкує 47-ий день народження. Запальна красуня відома всьому світу завдяки своєму бурлеск-шоу, яке вражає відвертістю та сексуальністю. Як дівчині з незаможної сім'ї вдалось досягнути такої слави – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Зараз Діта фон Тіз – одна з найуспішніших танцівниць, на виступ якої мріють потрапити мільйони її прихильників. Кожен захід за участю зірки бурлеску відзначається фурором, адже навіть у скромних та елегантних ретро-образах вона не приховує своєї сексуальності. Однак шлях до успіху Діти фон Тіз був досить нелегким.

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Любов до вінтажних речей – від мами

Королева бурлеску народилась у звичайній сім'ї з вірменським та німецьким корінням. Мама Діти фон Тіз працювала манікюрницею, а батько – машиністом, відтак купувати трьом донькам дорогий одяг вони не могли. Та саме змалку Діта фон Тіз започаткувала свій оригінальний стиль.

Мама майбутньої зірки завжди захоплювалась кінематографом та шармом 1940-их років. Тому свою другу доньку Хізер Рене Світ (саме таке справжнє ім'я королеви бурлеску) полюбляла одягати у ретро-сукні, які самій дівчинці до нестями подобались. Легкий крій, елегантні фасони та високі білосніжні шкарпетки – Діта фон Тіз була в захваті від свого гардеробу та навіть коли виросла, не захотіла зраджувати цим вподобанням.



Діта фон Тіз з сестрами / Body Height Weight

Однак найбільше на творчість Діти фон Тіз повпливала її робота у магазині спідньої білизни. Саме там, серед розкішного мережива та атласу, 15-річна зірка почувалась щасливою. У крамниці Діта полюбляла уявляти себе на місці покупців та мріяла коли-небудь приміряти таке розкішне спіднє.

Я працювала у магазині білизни від 15 до 22 років. Я була закохана у спідню білизну вінтажного стилю і мріяла сфотографуватися у ній. Фактично, це те, що я зараз роблю,

– зізналась Діта фон ТІз журналістам Stuff.

Та яке ж розчарування було в майбутньої зірки, коли мама придбала її перший бюстгальтер. Білизна була бавовняною, нічим непримітною та дешевою. Тому Діта фон Тіз ствердно вирішила: буде робити все для того, щоб мати змогу піти на шопінг у дорогі бутики з вінтажними виробами.



Діта фон Тіз – власниця бренду спідньої білизни / Style Bistro

Від мрій про балет до роботи в стриптиз-клубі

Хоч у дитинстві вона мріяла бути балериною, у 18 років Діта фон Тіз влаштувалась на роботу у стриптиз-клуб Captain Cream. Там ще юна американка помітила, що всі дівчата виходять на сцену у дешевих корсетах, не маючи жодної концепції та особливості стилю. Діта не прагнула бути такою ж, а захотіла створити унікальне шоу, яке б не могли пропустити повз увагу чоловіки.

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Норовливій зірці це вдалось: вона щоразу виходила на сцену у вінтажній спідній білизні, доповнюючи її рукавичками та пір'ям. Такий стиль стриптизерки був дуже успішним, тому вже за кілька місяців роботи саме вона стала головною танцівницею Captain Cream.

Щоб не розголошувати своє справжнє ім'я, королева бурлеску вигадала псевдонім – Діта фон Тіз. Першу частину вона взяла від акторки Діти Парла, якою і досі захоплюється, фон – це вказівка на німецьке коріння, а Тіз – насмішка із самої себе, що в перекладі означає "дражнити".

На одному із шоу зірки побував представник Playboy, який запропонував Діті фон Тіз знятись для глянцю. І вона з легкістю прийняла пропозицію, відкривши двері до світової слави. Саме із цим глянцем пов'язана інша версія псевдоніму Діти фон Тіз. За неофіційними даними, одного разу їй подзвонили представники журналу і запитали повне ім'я. Діта відкрила телефонну книгу і назвала прізвище "фон Тріз". Однак видавці погано почули та підписали її фото фон Тіз.



Діта фон тіз у глянцях / Depop

Бурлеск-шоу та світова слава

Вже за кілька років Діту запрошували до співпраці популярні журнали та бренди, а, заощадивши, вона відкрила свою власну справу – бурлеск-шоу.

"Я завжди відчувала себе відповідальною за те, чим займаюся. На ранніх етапах моєї кар'єри, на початку 90-их, я позувала для Playboy і заробляла на життя, як модель та стриптизерка. Заробляла власні гроші, заощаджувала, вкладала. Тоді я відчувала потужність своїх дій, бо могла робити все, що заманеться. Моя впевненість породила бурлеск-шоу", – поділилась Діта фон Тіз.

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І саме на власному проєкті зірка зуміла заробити мільйони доларів. Її шоу проходять у всіх куточках світу та відзначаються аншлагами. Перед глядачами Діта фон Тіз частенько позує з оголеними грудьми або ж у розкішній білизні. Курси балерини в дитинстві їй також пригодились: зірка часто залучає до виступу несподівані декорації, зокрема, великий келих з шампанським, та демонструє чудові па.



​Діта фон Тіз в бурлеск-шоу / InStyle



​Діта фон Тіз / InStyle

Хоч Діта фон Тіз обирає провокативні образи та демонструє красу свого стрункого тіла, це аж ніяк не критикують жінки. Ба більше, саме прихильниці Діти фон Тіз розкуповують частину квитків на бурлеск-шоу. За словами королеви епатажу, у її виступах жінки шукають натхнення та знаходять його.

Одна з речей, яка мені подобається у бурлеску, – це те, що інші люди знаходять в ньому джерело натхнення і сили для налагодження власного життя. І саме тому у мене є така велика жіноча аудиторія. Я думаю, що це завжди було однією з моїх місій – змінити думку людей про стриптиз і бурлеск,

– зізналась Діта фон Тіз.

Не бракує танцівниці і впливових прихильників серед чоловіків. Її виступами захоплюється чимало акторів та співаків, а Діта фон Тіз є музою для легендарних дизайнерів Жана-Поля Готьє та Вів'єн Вествуд. Упродовж кількох років вона представляє ці бренди на Тижнях моди, а модельєри віддають їй найкращі сукні зі своїх колекцій.



Діта фон Тіз на Тижні моди у Франції / Getty Images

Діта фон Тіз була в Україні

Полюбляє королева бурлеску і українські вишиванки. Наразі в гардеробі Діти фон Тіз є кілька вітчизняних виробів, які вона залюбки одягнула у зйомці для глянцю.

Окрім цього, Діта фон Тіз не приховує, що має особливо теплі спогади про її візит до України. Зірка побувала в Києві у листопаді 2013 року на відкритті Vogue Caffee. Тоді чимало прихильників американки прийшли на зустріч з нею, а Діта фон Тіз отримала стільки особливої уваги від журналістів та людей, що була вражена від такої симпатії на пострадянському просторі.



Діта фон Тіз у вишиванці / Instagram / @ditavonteese

Діта фон Тіз стала справжнім феноменом світового шоу-бізнесу. За роки своєї кар'єри вона з легкістю зуміла перенести Бродвей на інші континенти. Свій успіх королева бурлеску не вимірює, однак переконує, що досягнула всього тільки завдяки тому, що втілювала у життя свою дитячу мрію. І хоч прагнення Діти були досить пікантними та часто піддавались сумнівам, вона не зупинялась і просто робила світове шоу завдяки своїй грації і жіночності.